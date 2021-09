Imparare a nutrire il proprio corpo e la propria mente con equilibrio, è il primo passo per vivere una vita sana.

Una corretta alimentazione con prodotti genuini ci aiuta, infatti, a stare bene con noi stessi e a raggiungere il benessere psicofisico, necessario per affrontare al meglio gli impegni di tutti i giorni.

Spesso però non è affatto semplice orientarsi tra le offerte dei prodotti alimentari e scegliere i prodotti genuini e di stagione.

Per mangiare bene, infatti, bisogna saper scegliere un alimento sano e genuino e seguire una dieta equilibrata e varia.

Le verdure, ad esempio, sono di grande aiuto al nostro corpo, in quanto contengono antiossidanti che danno la possibilità all’organismo di combattere l’azione dei radicali liberi.

Quest’oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustreremo ai Lettori le 3 regole d’oro per coltivare a settembre quest’ortaggio che fa bene alla salute direttamente sul balcone di casa.

L’orto

Chi l’ha detto che per coltivare un orto bisogna per forza vivere in campagna ed avere a disposizione un terreno o un giardino?

Negli ultimi anni, sempre più persone hanno realizzato direttamente sui balconi o sui terrazzi di casa, dei veri e funzionali orti biologici.

Ora, invece, vogliamo illustrarvi le 3 regole d’oro per coltivare a settembre quest’ortaggio che fa bene alla salute direttamente sul balcone di casa.

L’ortaggio del quale parliamo è la lattuga.

Ecco le 3 regole d’oro per coltivare a settembre quest’ortaggio che fa bene alla salute direttamente sul balcone di casa.

La lattuga è un ortaggio ricco di proprietà benefiche. Ha poche calorie ed è ricca di sali minerali e di antiossidanti naturali.

Inoltre, contiene una buona concentrazione di ferro per cui è indicata nella dieta delle persone anemiche e di quelle che soffrono di diabete.

Ma al di là delle caratteristiche nutrizionali di questo ortaggio che fa bene alla salute, concentriamoci sulle regole d’oro per coltivarlo in terrazzo.

La prima regola riguarda la semina.

Occorre procurarsi dei vasi e posizionarli a mezz’ombra in una zona riparata del balcone.

Riempiamoli di terra da giardino scegliendone una buona e misceliamola con della sabbia, senza esagerare con quest’ultima. Il terreno deve drenare bene.

A questo punto, riponiamo in ciascun vaso i semi della lattuga e ricopriamoli con un centimetro di terreno. Infine bagnamolo con il vaporizzatore.

Una volta cresciute le piantine di lattuga queste se non correttamente distanziate l’una dall’altra devono essere distanziate e riposizionate in pieno sole o comunque in mezz’ombra.

La seconda regola riguarda invece l’innaffiatura

L’innaffiatura nel periodo invernale per evitare eventuali muffe deve essere eseguita al mattino presto.

Nel periodo estivo, invece, alla sera, e bisogna assolutamente evitare di bagnare le foglie della lattuga stessa che potrebbero facilmente marcire.

La terza regola riguarda, invece, la raccolta che deve avvenire dopo circa 4-6 settimane dal trapianto.

Attenzione però a non tagliare troppo in basso la lattuga.

Il taglio corretto alla base dell’ortaggio deve avvenire a circa un paio di centimetri dal terreno.

Utilizzare delle forbici o un coltello molto affilati.

Ecco le 3 regole d’oro per coltivare d’oro a settembre quest’ortaggio che fa bene alla salute direttamente sul balcone di casa.