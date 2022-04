Manca davvero poco alla Pasqua e i preparativi sono in fermento. Si respira nell’aria l’odore di festa e tutti sono alle prese con gli ultimi dettagli che renderanno la giornata davvero speciale. Tanta la voglia di raccogliersi con i propri cari attorno a una bella tavolata per trascorrere piacevolmente del tempo insieme.

Nella lista di ognuno non potranno mancare i tipici dolci pasquali, come ad esempio la pupa abruzzese. Per rendere però pienamente l’atmosfera, serviranno anche decorazioni a tema sul tavolo. Magari dei graziosi segnaposto fai da te, ma soprattutto una composizione centrale. Dunque, ecco un elegante centrotavola pasquale fai da te davvero stupendo.

Materiali per il progetto

Sono in tanti a porre sulla tavola uova colorate, acquistate o ricavate dai gusci svuotati dipinti. Altrettanto diffuse le composizioni floreali con un chiaro richiamo alla primavera in corso. Dei veri classici per quanto concerne i centrotavola, ma a lungo andare potrebbero stancare. Tanto più perché, a dirla tutta, non sorprenderanno quasi nessuno. Dunque, sarà meglio optare per quest’alternativa fai da te che non rinuncia ai tipici simboli ma li rielabora in modo nuovo. Il tutto senza alcuna grande spesa né grande manualità, richiesta solo un po’ di creatività.

Ci serviranno:

un palloncino;

spago;

colori acrilici;

feltro rosa e di colore a scelta;

rami di fiori di pesco finti;

piccoli pulcini decorativi;

uova colorate;

pennelli;

forbici;

matita;

paglia;

colla vinilica.

Ecco un elegante centrotavola pasquale fai da te più originale di fiori e uova ma anche facilissimo da realizzare

Prepariamo il piano da lavoro con i fogli di giornale. Gonfiamo il palloncino e annodiamolo. Dopo di che, ricopriamolo interamente di colla. Una volta fatto ciò, attorcigliamovi attorno lo spago spalmandolo man mano di colla. Servirà a fissarlo e a indurirlo.

Lo spago non dovrà coprire l’intera superficie del palloncino, ma intrecciarsi in modo libero lasciando degli spazi vuoti. In particolare, lasciamo una piccola parte completamente scoperta, poco più giù della metà della sua altezza. Lasciamo asciugare.

Buchiamo il palloncino per farlo scoppiare. Avremo una sorta di cestino ovale con una piccola apertura sul davanti. Coloriamo la struttura con un colore acrilico di nostro gusto. Prendiamo il feltro del colore scelto e tracciamovi due orecchie da coniglio. Su quello rosa tracceremo l’interno delle orecchie. Ritagliamo e incolliamo le parti rosa sulle orecchie. Incolliamo le due orecchie in alto, ai due lati della struttura di spago.

Ora non ci resta che fare gli ultimi ritocchi. Dentro la struttura, sfruttando la piccola apertura, porremo la paglia e le uova colorate, assieme a qualche pulcino. Questi si trovano facilmente a poco prezzo in tutti i negozi di cose per la casa e cartolerie. Altrettanto comodamente potremo procurarci anche i fiori di pesco finti. Possiamo inserire i rametti dentro la struttura o intrecciarli alla stessa: via libera alla fantasia.

Alla fine avremo ottenuto un centrotavola davvero chic che pur avendo tutti i simboli della festa sarà tutt’altro che banale.

