All’approssimarsi delle feste diversi sono i dubbi che ci colgono nei vari preparativi perché tutto dovrà essere perfetto. Sicuramente le prime incertezze riguardano il menù, come ad esempio la scelta tra capretto e agnello o la ricerca di un dolce alternativo. Naturalmente, in un clima di festa, non potranno mancare addobbi a tema per rendere davvero speciale l’atmosfera. Soprattutto sulla tavola, attorno alla quale ci troveremo riuniti a gustare tante buone leccornie. A tal proposito potremo sbizzarrirci e lasciare a briglie sciolte la nostra creatività. Infatti, con le giuste idee possiamo realizzare degli oggetti a dir poco stupendi.

Pochi materiali presenti in casa

Nel caso volessimo abbellire la tavola, non è necessario spendere dei soldi per acquistare delle decorazioni che useremo solo in quell’occasione. Infatti, basta riciclare questi oggetti che solitamente buttiamo e ottenere dei segnaposti originali e davvero ad effetto. Si tratta di un progetto facile e che ci consente di stupire gli ospiti evitando di realizzare le solite uova colorate diventate davvero scontate.

Ci serviranno:

colla a caldo;

portauova di plastica o cartone;

spago;

cotone idrofilo;

cartoncino;

colori;

forbici;

lana verde;

vecchie calze di nylon.

Basta riciclare questi oggetti che solitamente buttiamo per creare deliziose decorazioni fai da te che renderanno la tavola di Pasqua uno spettacolo

Come prima cosa, ritagliamo dai portauova le parti in cui si inseriscono le uova. Sfrutteremo la forma a contenitore per creare dei piccoli e graziosi cestini. Arrotoliamovi intorno dello spago, incollandolo man mano che lo facciamo girare intorno. Si raccomanda di non avere fretta in quest’operazione, di modo da non compromettere il lavoro e realizzarlo al meglio. Ricoperto totalmente, tagliamo un pezzo di spago e incurviamolo, lo incolleremo lungo i due bordi del cestino per farlo diventare il manico.

Prendiamo una calza di nylon e tagliamo un quadrato. Riempiamolo di cotone e poi appallottoliamolo. Raccogliamone i lembi sul lato inferiore e blocchiamoli chiudendoli con lo spago. Sarà il didietro di un coniglio. Per completarlo, dal lato inverso della legatura, incolliamo un piccolo pezzo di cotone idrofilo, sarà la coda.

Prendiamo il didietro del coniglietto e incolliamolo all’interno del nostro cestino ponendo in mostra la parte della coda. Prendiamo un cartoncino e realizziamo la forma di due zampe da coniglio. Dovremo disegnarle come si presentano nella parte inferiore, cioè quella d’appoggio. Dunque, tracciamovi dei pallini rosa. Incolliamo le zampe ai lati della coda, poco più giù rispetto alla sua linea.

Per completare tagliamo dei pezzi di lana verde e incolliamoli negli spazi liberi del cestino come a simulare dei ciuffi d’erba. Ed ecco fatto, il nostro simpatico coniglio infilatosi di testa nel cestino è pronto. Basterà realizzarne tanti quanti gli ospiti e scrivere il nome di ciascuno sul cestino. Dopo di che li disporremo a tavola nel posto prefissato di ognuno. Sicuramente, alla vista dei coniglietti, a tutti spunterà un sorriso e sarà quindi un addobbo gradito che renderà la giornata ancora più speciale.

