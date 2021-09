Il giardinaggio è uno degli hobby più diffusi dell’ultimo periodo. Curando giardini e piante possiamo ottenere dei risultati stupendi. Da far invidia ai migliori vivaisti.

Grazie ad un consiglio precedente avevamo avuto modo di scoprire che questa pianta sempreverde potrebbe essere davvero la soluzione migliore per la casa.

Ma se il problema principale sono giardino o aiuole, a cosa possiamo pensare?

Con questo articolo scopriremo come abbellire l’esterno della casa con una sola pianta, perfetta anche d’autunno.

Per giardino o aiuole sempre d’effetto anche d’autunno basta solo una pianta speciale

Quando si vuole abbellire un giardino si pensa sempre a coltivare nuove piante o fiori. Si cerca di migliorare la situazione usando anche degli accessori, in modo da rendere il giardino bello e accogliente.

Con l’arrivo della stagione autunnale, però, molte piante sfioriscono o addirittura sembrano perdere vita.

E come risultato il giardino sembra trascurato e perde tutto il suo fascino. Come risolvere la situazione?

Pochi sanno che per giardino o aiuole sempre d’effetto anche d’autunno basta solo una pianta speciale.

Basterà ricorrere alla Persicaria microcephala “Red Dragon”. Caratterizzata da foglie bordeaux, offre un ricco fogliame per molti mesi, che cambierà colorazione verso settembre-ottobre.

Inoltre, questa pianta perenne renderà perfetti giardino e aiuole grazie alle fioriture tardive ed alle foglie sempre folte. Proprio in autunno, infatti, si tingerà dei colori tipici della stagione.

Una pianta già adulta misura circa 60 centimetri in altezza ed altrettanti in larghezza. E proprio per questo è perfetta anche per le bordature del vialetto.

Altre informazioni utili

La Persicaria “Red Dragon” si adatta perfettamente a diversi tipi di terreno ma cresce florida nei terreni più umidi.

Essendo una pianta perenne è molto indicata anche per chi non è esperto di giardinaggio. Anche perché difficilmente viene danneggiata da parassiti o malattie.

È perfetta per coprire eventuali spazi vuoti nei giardini e sopravvive anche se non in piena luce. Si consiglia di dividerla e ripiantarla dopo circa 2 anni, in questo modo crescerà sempre rigogliosa.

Se dovesse crescere abbondantemente, si potranno frazionare delle parti per metterle a dimora in vaso. Questo sarà un modo perfetto per regalare questa preziosa pianta anche a vicini o amici.

Una volta visto il risultato in giardino o nelle aiuole, infatti, vorranno conoscere il nostro segreto e invidieranno le nostre capacità botaniche.

Ecco come abbellire giardino o aiuole grazie ad un’unica pianta sempre perfetta. Con poco sforzo si potrà ottenere un risultato spettacolare.

Approfondimento

