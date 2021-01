Per un’alimentazione sana ed equilibrata anche quando fa freddo, ecco tutti i prodotti di stagione per la dieta mediterranea in pieno inverno. Dalla frutta alla verdura e passando pure per il pesce e per i formaggi. E questo perché, in base alla stagionalità, per mangiare bene e sano è importante pure seguire quello che è il ritmo della natura.

Ecco tutti i prodotti di stagione per la dieta mediterranea in pieno inverno

Nel dettaglio, partendo dalla verdura, presso i mercati agricoli, a gennaio, è possibile trovare freschi per la propria dieta i cavoli, gli spinaci e le zucchine. Ma pure tanti ortaggi a radice che, durante la stagione fredda, sono perfetti per le zuppe e per le minestre. Dalle patate alle carote e passando per le rape, le barbabietole, i ravanelli e i topinambur.

Passando alla frutta, i prodotti freschi di stagione, in questo periodo, spaziano dalle pere alle mele e passando per i kiwi. Ma quello della stagiona fredda è, soprattutto, sempre per la frutta, il periodo degli agrumi. Dai limoni alle arance, e passando per il pompelmo, per i mandarini e per le clementine.

Il consumo di agrumi in questo periodo, non solo rientra perfettamente nella dieta mediterranea invernale, ma permette pure di fare il pieno di vitamine contro i malanni di stagione. E quindi la tosse, il raffreddore, il mal di gola e anche l’influenza.

Dal pesce ai formaggi, guida alla scelta anche d’inverno

Passando ai formaggi, nel periodo invernale, i migliori sono quelli stagionati. Mentre i formaggi freschi sono da preferire in estate. Ovverosia quando le mucche hanno la possibilità di mangiare liberamente l’erba bresca all’aperto. Per quel che riguarda, infine, il pesce, quello migliore da cucinare, e da servire a tavola, durante la stagione fredda, è quello indicato in questo articolo. Dal polpo alle alici e passando per la spigola, le seppie, lo sgombro e l’orata.