Come per la frutta e per la verdura, pure per il pesce c’è quello di stagione che è in genere garanzia di freschezza. Ecco allora il pesce di stagione da portare sulle tavole a dicembre. E da comprare, preferibilmente, privilegiando l’acquisto sempre presso i mercati ittici che sono a filiera corta. E ciò al fine di evitare, come spiegato a seguire, di comprare del pesce venduto come fresco ma che, invece, è in realtà congelato.

Ecco i prodotti ittici di stagione da portare sulle tavole a dicembre

Nel dettaglio, a dicembre, al mercato ittico, è possibile acquistare le alici, il cefalo, l’orata, il polpo, le seppie, le sogliole, la spigola, lo sgombro, i calamari ed il dentice. E, tra gli altri, pure il nasello, il sarago, la triglia e le vongole veraci.

Quale carne di mare è congelata e quale è fresca a dicembre sulle tavole di Natale?

Questa, quindi, è la carne di mare di stagione da portare sulle tavole a dicembre. Ma, in vista delle ormai imminenti festività, quale pesce è congelato e quale è fresco a dicembre sulle tavole di Natale? La domanda è d’obbligo in quanto può capitare di acquistare pesce che si ritiene di essere fresco. E che, invece, è stato scongelato giusto il giorno prima per metterlo in vendita.

Si tratta di una distinzione fondamentale non solo per la qualità della carne di mare, ma anche per il fatto che se il pesce comprato non è fresco ma scongelato, questo non si potrà poi mettere nel freezer in quanto, altrimenti, si correranno grossi rischi per la salute.

Il pesce acquistato congelato o surgelato non è che non sia commestibile. Ma è anche chiaro che il pesce fresco è tutta un’altra cosa. Per fortuna ci sono tanti indizi grazie ai quali si può capire se il pesce è fresco oppure no.

Per esempio, quando il pesce non è fresco le squame non sono lucide e tese come il prodotto pescato da poche ore. Così come per il pesce decongelato la pelle tende facilmente a sfaldarsi.

Abbiamo visto, dunque, qual è il pesce di stagione da portare sulle tavole a dicembre.

