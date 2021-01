Come ogni anno ci si precipita nei supermercati alla ricerca di leccornie con cui riempire le calze per i nostri cari. Per i grandi un’idea originale, potrebbe essere una bella calza a base di salumi e formaggi. Magari si può pensare di accompagnarla con un tagliere o una grattugia particolari, sarà un pensiero gradito e sicuramente più sano e privo di conservanti. Cioccolato e caramelle in quantità invece per veder brillare gli occhi dei più piccoli. Volendo impegnarsi un po’ di più si potrebbe provare qualcosa di artigianale ma al contempo goloso. È in arrivo la Befana! Ecco come fare dei golosissimi marshmallow in casa.

Ingredienti

350 g di zucchero;

175 gr di glucosio;

60 gr di miele;

110 ml acqua;

24 g colla di pesce;

1 pizzico sale;

1 fialetta di aroma di vaniglia;

100 gr zucchero a velo;

olio di semi;

150 gr cioccolato fondente

100 gr zuccherini colorati

20 gr farina di cocco.

Preparazione

Mettere a bagno la gelatina in acqua fredda per circa dieci minuti. Munirsi di un pentolino in cui versare zucchero, glucosio, miele e acqua e di un termometro da cucina. Quest’ultimo è necessario per monitorare la temperatura della miscela che ci si accinge a preparare. Porre il pentolino su di una fiamma vivace e coprire con un coperchio per 5 minuti, in questo modo la formazione del vapore al suo interno impedirà la formazione dei cristalli di zucchero.

Trascorsi i 5 minuti, scoperchiare il pentolino senza mai girare il composto e monitorarne la temperatura con l’apposito termometro. La miscela dovrà arrivare a bollire fino a raggiungere una temperatura di 115°. Intanto strizzare la gelatina e porla nella ciotola della planetaria. Azionarla ad una velocità intermedia e versarvi a filo la miscela di zucchero che nel frattempo avrà raggiunto la temperatura desiderata.

Versarla in modo tale che il composto cada fra la frusta e la ciotola onde evitare che schizzi e possa fra male. Versato tutto il composto, aggiungervi il pizzico di sale e l’aroma di vaniglia. Aumentare al massimo la velocità della planetaria per circa 10 minuti, quando cioè il composto avrà assunto un aspetto bianco e morbido.

Ungere una teglia 20×20 ben bene, con l’olio di semi di girasole. Ricoprirla con un foglio di carta da forno, facendo in modo che le estremità restino 5/6 cm fuori dalla teglia e ungerlo con un pennello da cucina. Quindi porre un altro foglio nel senso opposto all’altro (come incrociato) e fare in modo che anche qui rimanga una parte eccedente oltre i bordi della teglia, ungere anche il secondo.

Versarvi quindi la crema di marshmallow aiutandosi con la spatola ben oleata, in modo che si riesca a lavorare senza farla attaccare al mestolo. Fare in modo che la teglia sia completamente coperta dalla crema e ricoprirla con i lembi in eccedenza della carta da forno appiattendola con le mani formando una specie di panetto.

Lasciar riposare 24 ore, in modo che la crema di marshmallow si rassodi per bene. Trascorso questo tempo, cospargere una spianatoia con dello zucchero a velo e poggiarci il panetto ottenuto privato della carta da forno. Quindi tagliarlo a cubetti uguali.

Mettere a sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Quando sarà fuso infilzare con uno spiedino ciascun cubetto di marshmallow e intingerlo nel cioccolato, passarlo poi nei corallini di zucchero o nella farina di cocco e lasciare che si raffreddi.

Grandi e piccini emozionati è in arrivo la Befana! Ecco come fare dei golosissimi marshmallow in casa da abbinare magari a dei bocconcini al pandoro incartati con della velina per simulare delle caramelle. Saranno perfetti per una calza artigianale per i bimbi, ma che ingolosirà anche i grandi.