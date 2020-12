Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Governo ha emanato il DPCM sugli spostamenti natalizi. Le opposizioni credono che vietare lo spostamento tra Comuni durante le festività sia un stretta troppo grande, privilegiando coloro che abitano nella grandi metropoli come Roma o Milano. Ancora non sembra dunque che vi sarà un’allentata sugli spostamenti tra Comuni. Per ora, pare che non sarà possibile andare a trovare i cari che abitano in altri Comuni della stessa Regione. Nel mentre però abbiamo deciso di fornire una lista di alcuni metodi che premetteranno a tutti i cittadini italiani di sentirsi meno soli durante queste feste.

Ecco tutti gli strumenti utili per non sentirsi soli durante queste feste

Vediamo allora assieme gli strumenti utili. La possibilità di passare un Natale in compagnia è fornita dai mezzi che si usano quotidianamente, come ad esempio smartphone, tablet e PC. Ecco tutti gli strumenti utili per non sentirsi soli durante queste feste: il primo metodo è sicuramente la videochiamata. Sia WhatsApp, Messanger di Facebook, Instagram, Zoom, google Meeting e tanti altri danno la possibilità ai propri utenti di fare videocall per rimanere in contatto con i propri familiari. WhatsApp permette anche le chiamate di gruppo. In questo modo si possono avere delle conversazioni con tutta la famiglia in maniera facile e accessibile a tutti.

È possibile mandare anche delle email, magari a persone che non si sentono da un po’

Molti domini come ad esempio Gmail, Outlook o tanti altri danno la possibilità di programmare l’invio delle email. Anche con magari GIF animate o messaggi, all’ora e giorno che si vuole. In questo modo è possibile fare gli auguri di Natale a tutti. Anche ai lavoratori della propria azienda, diffondendo un messaggio di speranza e di vicinanza.

I modi per non sentirsi soli e non far sentire sole le persone esistono e sono a disposizione del cittadino. È quindi saggio farne uso per mandare gli auguri di Natale ai cari lontani con cui non sarà possibile passare le feste.