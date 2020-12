Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I gatti sono animali dallo spirito libero. E spesso questo spirito libero e intraprendente li porta ad uscire di casa e tornare dopo giorni o settimane. Ma i gatti quando si allontanano da casa dove vanno? E la risposta è molto curiosa. Lo vediamo subito e cerchiamo di ricostruire passo passo i luoghi che il nostro gatto ama.

È importante dire che non tutti i gatti hanno questo spirito d’iniziativa. Molti gatti amano stare a casa e farsi fare le coccole. Di uscire proprio non ne sentono la necessità. Altri, soprattutto quelli che magari vivono ai primi piani o in case con giardino, amano le lunghe passeggiate e la scoperta di nuovi posti.

I gatti quando si allontanano da casa dove vanno? E la risposta è molto curiosa

Per rispondere a questo quesito viene in soccorso uno studio dell’Università della Carolina del Nord. Gli studiosi hanno legato dei localizzatori GPS a circa mille gatti per una settimana, e in questo modo hanno potuto studiare il comportamento del gatto quando si allontana da casa e dove va.

La risposta è qualcosa di inimmaginabile

Spesso il primo pensiero che uno fa è quello che il gatto sia scappato di casa e non torni mai più. Poi dopo 4 giorni ricompare, si nutre e poi va nuovamente via. Chi capisce i gatti è un genio. Be’ questi studiosi americani hanno dato una significativa risposta al nostro quesito. I gatti per la maggior parte del tempo non si allontanano da casa. Rimangono lì, magari a soli 100 metri, ma sempre vicino alla loro famiglia.

Quindi se per caso dovesse mai accadere che un gatto decide di sparire per qualche giorno, non sarà necessario cercarlo troppo lontano da casa. E soprattutto, dopo pochi giorni, tornano a casa. E la cosa curiosa è che ritrovano la via di casa grazie all’odore dei suoi familiari.

Approfondimento

Come proteggere le zampe del nostro cucciolo dal freddo invernale?