Non c’è più bisogno di stirare seguendo questi eccezionali consigli 

Molte donne vorrebbero mettere il ferro da stiro da parte che porta via molto tempo e richiede grande lavoro e pazienza. Eppure il modo per non stirare più, o almeno di ridurre al minimo il lavoro, esiste.

Perché stirare?

Il problema della stiratura nasce dalle pieghe che hanno i panni dopo che si sono asciugati. C’è bisogno dell’intervento del ferro caldo per far ritornare gli abiti tutti lisci e ben indossabili. Eppure il metodo per eliminare o ridurre al minimo l’uso del ferro da stiro c’è.

Come riporre i panni nella lavatrice

Per evitare le pieghe causate dal lavaggio basta seguire qualche semplice consiglio.

La prima cosa è di non riempire il cestello della lavatrice, ma di lasciare sempre dello spazio. Questo permette di far girare bene i panni senza che si stropiccino uno contro l’altro.

Un altro sistema per evitare le pieghe è di deporre pantaloni e camicie già abbottonati e con cerniera chiusa. Questo sistema riduce strofinii e pieghe.

Come lavare i panni in lavatrice

Anche la temperatura di lavaggio conta. L’ideale è 30 o 40 gradi. Questa è la temperature ideale sia per abbassare i costi dell’elettricità sia per lavare i capi. Il miglior detersivo per lavare a basse temperature è quello biologico. Al contrario quello chimico è più adatto a quelle alte. Queste però sfibrano i tessuti e si è poi costretti a usare il ferro da stiro per rimediare.

Anche la gestione della centrifuga è importante. E’ proprio questa la causa principale delle pieghe, come si può immaginare. Il consiglio è di non usare la centrifuga, o almeno a farla girare al minimo dei giri.

Stesso discorso vale per le asciugatrici. Gli abiti sistemati all’interno del loro cestello hanno già delle pieghe, che durante l’asciugatura diventano più rigide.

Come stendere i panni.

Se si ha la fortuna di avere un giardinetto dove stendere i panni, la cosa migliore è stenderli senza centrifuga e dopo averli leggermente strizzati a mano. Prima di stenderli si sbattono all’aria per poterli “stirare”, e così appenderli senza pieghe.

Le camicie e qualche abito si possono stendere già abbottonati e appesi alle stampelle, in modo tale che l’aria li asciughi gradualmente e senza pieghe.

Stoffe no stiro

Soprattutto per le camicie, che richiedono attenzione e tempo nello stirarle, si possono acquistare quelle fatte con stoffa non stiro. E’ una stoffa particolare che non prende pieghe e che, appesa ad una stampella, una volta asciugata, non ha più bisogno del ferro da stiro.

Così, non c'è più bisogno di stirare seguendo questi eccezionali consigli. Importante anche non far prendere pieghe alle camicie una volta riposte nell'armadio, seguendo qualche altro utile consiglio.