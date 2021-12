Una pietanza troppo salata è il peggior incubo di ogni chef. Può capitare di esagerare con il sale, oppure che il tappo del salino cada direttamente nella pentola provocando un disastro. Ma in questi casi non disperiamo, perché non occorre gettare via tutto il nostro duro lavoro. Possiamo ancora salvare la nostra pietanza utilizzando un paio di trucchi e rimedi della nonna che ci aiuteranno a eliminare, o per lo meno mascherare, il sale in eccesso. Vediamo come.

Non patate o zucchero, è questa la soluzione per salvare una pietanza troppo salata senza annacquarla

Se abbiamo versato troppo sale in una pietanza durante la cottura, dobbiamo bilanciarne il sapore. Molti consigliano di utilizzare lo zucchero, ma in realtà questa è una mossa rischiosa, perché potremmo fare un pasticcio irrimediabile con i sapori. Molto meglio utilizzare degli ingredienti che “assorbono” il sale in eccesso. In caso di pietanza troppo salata, la soluzione al guaio potrebbe trovarsi nella fruttiera. Possiamo infatti utilizzare delle fettine di mela per “assorbire” il sale in eccesso.

Proseguiamo in questo modo: tagliamo delle fette di mela spesse almeno due o tre centimetri, sbucciamole e adagiamole delicatamente nella pentola. Attendiamo qualche minuto che facciano effetto e poi rimuoviamole prima che si disfino e vadano a intaccare il piatto. Riusciremo così a recuperare la pietanza troppo salata. Non patate o zucchero, è questa la soluzione per salvare una pietanza troppo salata senza annacquarla.

Aggiungiamo latte o panna

Un altro ingrediente che assorbe il sale in eccesso è il latte, o meglio ancora la panna. Anche se non è un ingrediente che usiamo spesso in cucina, in realtà la panna si sposa benissimo con alcuni piatti, specialmente con zuppe, minestre, stufati o preparati di legumi e cereali. Un po’ di panna da cucina farà miracoli per salvare il nostro piatto dopo un incidente con il salino.

Ma esiste anche un altro trucco per mascherare il sale in eccesso.

Mascheriamo il sapore salato con dell’aceto bianco

In caso di emergenza, abbiamo un altro asso nella manica per salvare la nostra pietanza. Si tratta dell’aceto. Un cucchiaino di aceto ci aiuterà a eliminare il sapore troppo salato della pietanza. Si tratta però di un trucco da utilizzare con moderazione, perché se esageriamo con l’aceto rischiamo una pietanza troppo acida e non equilibrata.

La prevenzione è chiave

Un consiglio per evitare un piatto troppo salato in futuro: non saliamo la pietanza direttamente sulla pentola. Meglio invece prima far cadere il sale sulla nostra mano, e solo dopo aggiungerlo alla pentola, in modo da non rischiare incidenti.

