In questo periodo di caldo e bel tempo in molti sono alla ricerca di destinazioni in cui trascorrere weekend all’insegna del relax. C’è chi per questo adora il mare, le spiagge e i bagni rilassanti, chi invece predilige la montagna coi suoi paesaggi incontaminati e la solitudine.

Oggi vogliamo parlare di come questo antico borgo incastonato nelle montagne e ancora sconosciuto ai turisti è uno dei segreti meglio conservati delle Alpi italiane.

Uno dei borghi più belli d’Italia con una vista unica al mondo

In questo articolo abbiamo parlato della città di Saluzzo e del suo splendido borgo medievale, ancora sconosciuto ai turisti italiani. Oggi vogliamo parlare di un paesino vicino a Saluzzo, che si trova arroccato sulle montagne cuneesi che gode di una vista magica unica al mondo.

Stiamo parlando di Ostana, un paesino di 89 abitanti che si trova nelle Alpi Cozie ad un’altitudine di 1.200 metri.

Ostana è un villaggio di montagna davvero molto particolare per le antiche baite costruite secondo le antiche tradizioni e per la vista sul Monviso davvero mozzafiato. Queste caratteristiche gli sono vale l’inserimento nella lista dei Borghi più belli d’Italia redatta da ANCI.

Antico villaggio di agricoltori e pastori ora vive principalmente di turismo montano. In questo villaggio solitario ci sono numerose strutture ricettive per tutti i gusti e per tutte le tasche, dai rifugi più spartani agli agriturismi con centro benessere.

Punto di partenza per escursioni adatte a ogni livello, Ostana è il posto perfetto per chi ricerca pace e tranquillità, proprio perché è ancora poco conosciuta dalle masse di turisti.

Ostana è davvero meravigliosa ma anche culturalmente molto viva. Ogni anno ha luogo un festival letterario dedicato alle lingue minoritarie e spesso vengono organizzati concerti di livello.

Dopo aver visto alcune delle ottime ragioni per visitare questa zona delle Alpi ancora poco nota cosa aspettiamo per regalarci un weekend di pace in questo gioiellino?