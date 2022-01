Pochi sanno che esistono alcuni cocktail pensati per i postumi da sbornia ed eccone uno semplice da preparare per Capodanno

I cocktail hanno accompagnato per molti decenni le mode ed i costumi della società contemporanea. Questi si sono affiancati, in molti casi, al modo di vivere e di pensare di quanti li consumavano. Una delle epoche più felici per la creazione dei cocktail sono stati i primi decenni dello scorso secolo. Per lo meno quando i grandi conflitti non hanno turbato la vita di milioni di persone.

Sarebbe proprio da quel periodo storico che nasce questo drink pensato anche per rinvigorire il corpo dopo una notte di bevute eccessive. Secondo un trucco della nonna, infatti, assumere un piccolo quantitativo di alcolico il giorno dopo una bevuta provante, poteva rimettere in moto l’organismo.

Inoltre, risalgono a quel periodo vari cocktail che contenevano l’uovo. Infatti, l’apporto proteico di questo ingrediente poteva aiutare a rimettere in forza l’organismo. A questo si unirebbe l’intervento dello zucchero in grado di alzare il livello glicemico nel sangue. A prescindere dall’origine alla base di queste creazioni, i risultati sono veramente buoni da degustare. Potremmo così decidere di brindare al nuovo anno con un brindisi benaugurante. Pochi sanno che esistono alcuni cocktail pensati per i postumi da sbornia ed eccone uno semplice da preparare appositamente per Capodanno

Gli ingredienti e la preparazione

Il suo nome è Brandy Flip ed è un cocktail dolce e dal sapore avvolgente. Possiamo utilizzare un brandy oppure un cognac (quest’ultima definizione infatti fa riferimento ad alcuni brandy francese realizzati in alcune aree geografiche). Avremo poi bisogno di un uovo fresco (occorre essere sicuri della qualità e freschezza del prodotto). Per servirlo dovremmo disporre di una coppa cocktail Martini. Infatti, il ghiaccio non verrà versato nel bicchiere ma servirà a raffreddare gli ingredienti. Ed ecco come prepararlo.

In uno shaker inseriamo una abbondante dose di ghiaccio. Versiamo al suo interno 1,5 once (4,5 cl) di Brandy. Aggiungiamo 1 cucchiaino di zucchero (la ricetta originale prevede lo sciroppo di zucchero, ma il risultato sarà molto simile), un uovo fresco (sia albume che tuorlo). Mescoliamo in maniera energica all’interno dello shaker.

Possiamo ora filtrare il contenuto all’interno della nostra coppa cocktail. Utilizziamo un colino per non versare il ghiaccio. Possiamo infine guarnire il contenuto con della noce moscata per donare una nota aromatica gradevole. Questo drink sarà una piacevole sorpresa per molti amanti dei prodotti dolci e pastosi. Per quanti invece cercassero una bevanda invernale a base di liquore d’uovo e di caffè, ecco la ricetta del Calimero.