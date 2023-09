Se hai fatto uno di questi 3 sogni la fortuna è con te: potresti vincere un sacco di soldi al Lotto, Superenalotto o Gratta e Vinci! Ecco i numeri da giocare

I sogni sono una porta diretta verso l’inconscio di ognuno di noi e si esprimono per via simbolica. Saper leggere i segni che popolano la nostra vita onirica, significa in parte padroneggiare il destino. Ecco dunque dei sogni fortunati e i numeri a loro associati, con l’augurio di vincere tanti quattrini.

Si dice che ogni essere umano, in media, sogni 5 volte ogni notte, nelle varie fasi del sonno. Ed è come ricevere delle lettere dell’inconscio che non apriamo mai. Indagare le nostre visioni notturno è certamente un buon modo, attraverso la lettura simbolica, di riappropriarsi di qualcosa di molto profondo. Ricordi o consapevolezze celate negli anfratti più reconditi del nostro essere. Non solo, ma questi viaggi onirici portano con sé suggerimenti e premonizioni. Se hai fatto uno di questi 3 sogni la fortuna è con te, poiché predicono l’arrivo di grandi somme di denaro. La lettura simbolica, infatti, attraverso l’antica smorfia napoletana, non solo chiarisce il messaggio che l’inconscio vuole inviare al sognatore. Ma può anche fornire dei numeri potenzialmente vincenti. Perché allora non tentare una piccola giocata, al Lotto o al Superenalotto, se ti è successo di sognare una di queste 3 cose? Si può tentare anche con il Gratta e Vinci, se la data corrisponde ad almeno uno dei numeri.

Se hai fatto uno di questi 3 sogni la fortuna è con te: sognare banconote

C’è una distinzione importante da fare: è diverso, infatti, sognare banconote che si possiedono o che non si possiedono. La situazione vincente è la prima. Sognare di possedere banconote suona banale o didascalico, ma a volte la comunicazione del nostro inconscio può essere davvero didascalica. Se si sogna di possedere molte banconote, con un senso di grazia e pace, state pur certi che quelle banconote arriveranno. Il sogno, inoltre, vi invita ad essere generosi con chi vi circonda. Per la Smorfia Napoletana, il numero vincente da giocare al Lotto in questo caso è 80.

Se una promozione sul lavoro, è il momento di tentare con un Gratta e Vinci

Una promozione sul lavoro è sempre un evento da festeggiare, anche quando avviene solo nella fase onirica. Si, perché infatti questo tipo di visione preannuncia accrescimento ed è ispirata dalle influenze di Giove, che probabilmente, in questo momento avete in una posizione favorevole rispetto al vostro quadro astrologico. In questo caso, secondo la Smorfia Napoletana, il numero da giocare se si sogna una premonizione sul lavoro è 13.

Se del grano, soprattutto accatastato, puoi vincere il Lotto

Anche a livello linguistico è facile intuire la correlazione immaginifica che esiste tra il grano, inteso come prodotto della terra, e la grana, intesa come quattrini. Sognare grano, in effetti, è come ricevere un messaggio che parla di una futura prosperità. In particolare, sognare il grano già lavorato e accatastato in grosse dune nell’aia, allude a una vincita al gioco. Per la Smorfia Napoletana, il numero da giocare, relativo al grano è 68.

Lettura consigliata

Quali sono gli oggetti preziosi di Freddie Mercury e quanti soldi hanno fruttato all’asta da Sotheby’s a Londra