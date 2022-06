Da 2 a 3, passando per 4 e arrivando a 12. Non sono numeri del Lotto, ma indicazioni di quante uova potremmo mangiare a settimana. Da un numero minimo a quello massimo, comparso su una ricerca del 2018 dell’American Journal of Clinical Nutrition. Studio smentito subito nell’anno seguente da un’università americana, che ha sostanzialmente detto che 4 uova al giorno avrebbero potuto aumentare dell’8% il rischio di malattie dell’apparato cardiovascolare.

Tanta confusione intorno a quello che è uno dei cardini della dieta mediterranea. Fondamentale per la pasta, consumato crudo o cotto, in tantissime ricette risulta essere fondamentale, pensiamo solamente alle torte. Anche se esistono molti dolci squisiti in cui se ne può fare a meno.

Chi non ricorda la famosa scena di Rocky quando Sylvester Stallone si svegliava al mattino rompendo 5 uova in un bicchiere, trangugiandole in un attimo? In quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni ’70, si pensava che queste potessero aiutare i muscoli degli atleti. Allora se ne sottovalutava, però, il problema a livello di colesterolo.

Oggi sarebbe abbastanza paradossale assistere a una scena di questo tipo, seppure le uova non debbano mai mancare nelle diete di chi fa sport. Un grande apporto proteico, infatti, è necessario a chi pratica un’attività sportiva, sia essa professionale che amatoriale. L’uovo, infatti, è ricco di leucina, un aminoacido essenziale per la crescita e la resistenza muscolare.

Ecco svelato quante uova alla settimana dovremmo mangiare in estate anche se soffriamo di colesterolo alto

Detto, quindi, che per un atleta è indispensabile introdurre le uova nella dieta, per chi non pratica sport c’è lo stesso bisogno? Assolutamente sì. Bisognerebbe smettere di demonizzarle, perché sarebbero la miglior fonte di proteina possibile. Di conseguenza, sempre con la consueta moderazione, è giusto introdurle nella dieta, anche d’estate.

Non è detto che esista un numero fisso, semplicemente perché ogni organismo è differente dall’altro. Diciamo che il consumo medio potrebbe essere di tre uova alla settimana, sia per chi non è affetto da patologie, sia per chi soffre di colesterolo. In quel caso, potrebbe anche ridursi a due o a uno, ma bisognerebbe poi capire come bilanciarlo all’interno della dieta. Perché se assumessimo un solo uovo e poi mangiassimo pasta, torte o altre derivati, si comprenderebbe bene come il calcolo cambierebbe decisamente.

Ci sono persone poi che potrebbero anche mangiarne uno al giorno. Non toglierebbe il medico di torno, ma non lo farebbe neppure venire al loro capezzale.

Insomma, come si può facilmente comprendere, non esiste un dato univoco da spalmare su tutta la popolazione. 3 è il numero che, forse mette un po’ tutti d’accordo. Allora, ecco svelato quante uova alla settimana dovremmo mangiare senza poi eccedere, però, con zuccheri e carboidrati raffinati, i veri responsabili dell’aumento di colesterolo nel sangue.

