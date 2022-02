Senza uova, latte e burro, anche chi soffre di colesterolo e trigliceridi alti può mangiare queste chiacchiere al forno leggere e friabili

Carnevale si avvicina a lunghi passi. Meno di un mese e saremo in pieno clima di maschere e dolci. Per una delle feste più divertenti e folcloristiche dell’anno. Quella che, forse, ha risentito di più della pandemia, che ne ha impedito, per due anni di fila, le tradizionali celebrazioni. Le sfilate allegre per le vie delle città metropolitane o dei piccoli paesi. I grandi eventi che attirano da sempre maree di turisti. Da Venezia a Viareggio in Italia, fino a quelli di Londra e Rio de Janeiro in giro per il Mondo. Un evento che accomuna un po’ tutte le culture e che ha nelle maschere e nei suoi costumi il suo più grande simbolo.

Oltre, ovviamente, al cibo. In Italia, ogni regione ha il suo dolce di Carnevale. Quello che, forse, mette d’accordo un po’ tutti è la chiacchiera. Una frittella gustosa che fa proseliti ogni anno tra grandi e piccini. Oggi descriveremo una ricetta light, che possa permettere anche a chi soffre di colesterolo alto di godersi questo dolce. Senza uova latte e burro, anche chi soffre di questo problema potrà gustarsi le chiacchiere vegane. Andiamo a leggerne gli ingredienti:

200 grammi di farina;

50 ml di latte di soia;

20 ml di limoncello;

20 ml di olio di semi;

30 grammi di zucchero;

un’arancia;

zucchero a velo.

Il latte di soia sarebbe il più nutriente e sano tra tutti quelli di natura vegetale. Possiamo utilizzare questo oppure sostituirlo con altri, a seconda dei nostri gusti. Fatta questa doverosa premessa, procediamo con la nostra ricetta. Andiamo a porre la farina in una ciotola, insieme al latte al limoncello. Quindi inizieremo ad amalgamare bene onde evitare la creazione di grumi. Prendiamo l’arancia e grattugiamone la buccia abbondantemente sopra l’impasto. Versiamo l’olio di semi e lo zucchero e completiamo il tutto. Andremo a formare una palla che avvolgeremo nella pellicola o, preferibilmente, nel beewrap. Lasciamo riposare 30 minuti in frigorifero.

Tagliare le chiacchiere

Quindi, una volta passato questo breve periodo di tempo, andremo a stendere l’impasto con un mattarello. Cerchiamo di ottenere uno spessore massimo di un paio di millimetri, non di più. Quindi andiamo a tagliare con un coltello o con paio di forbici a zig zig. Disponiamo le chiacchiere sulla carta da forno e mettiamole nel nostro prezioso elettrodomestico, già scaldato a una temperatura di 200 gradi. Il tempo della cottura sarà di circa 15 minuti.

Lasciamo raffreddare bene, poi spolveriamo a piacere con dello zucchero a velo. In poco più di un’ora avremo delle chiacchiere deliziose e friabili, per festeggiare al meglio il periodo di Carnevale.