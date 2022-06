Prenotare le prossime vacanze potrebbe essere un’impresa più ardua del previsto. Non tanto perché non sappiamo deciderci sulla destinazione più bella, quanto per i costi spesso tutt’altro che alla nostra portata. I recenti rincari su spiaggia e ombrellone e i prezzi degli alloggi in aumento sono un ostacolo non semplice da superare.

Per questo potrebbe valere la pena spostare l’attenzione su qualche meta al di fuori dei confini italiani. Non si parla di luoghi esotici e irraggiungibili come Caraibi o Maldive, ma di un Paese che ben conosceremo e si trova accanto a noi.

Stiamo parlando di Malta, e se cerchiamo una cittadina europea ricca di spiagge e scorci panoramici, dovremmo visitare Sliema; vediamo il perché.

Il paradiso dietro casa

Sliema è un centro di circa 22.000 abitanti situato sulla costa nord est di Malta. È vicino alla Valletta, la capitale del Paese. Questa città mediterranea è una meta economica che ci sorprenderà per le sue tante meraviglie. Si va da spiagge incantevoli a un suggestivo lungomare, fino ai numerosi locali che intrattengono i visitatori.

Ma il grande vantaggio di un centro come Sliema è forse quello di garantire prezzi accessibili alla maggior parte della folla. Sempre che non ci lasciamo incantare dagli alberghi di lusso sparsi lungo il suo perimetro.

Questa città mediterranea è una meta economica con spiagge da sogno e locali alla moda proprio di fronte all’Italia

Le spiagge di Sliema ci conquisteranno per la loro attrattività. La più celebre e frequentata è probabilmente Fond Ghadir, ideale per gli appassionati di snorkeling. Il mare cristallino ci attende anche alla meravigliosa Balluta Bay, punto di riferimento per molti turisti.

Mentre facciamo due passi lungo la costa, potremmo fermarci a sorseggiare un drink in qualche bar sulla spiaggia. Una volta ripresa la camminata, spostiamoci in strada per ammirare qualche splendida opera di street art impressa sulle facciate degli edifici circostanti.

Se, invece, abbiamo una passione sfrenata per lo shopping, non scordiamoci di far un salto al gigantesco centro commerciale The Point. È uno dei più grandi dell’intera isola e soddisferà appieno la nostra sete di acquisti.

E fattasi finalmente sera, dopo aver cenato potremmo concludere la giornata facendo due chiacchiere presso uno dei tanti locali in voga della zona.

