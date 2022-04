Gli astri sono in continuo movimento e la fortuna continua a girare. Tutto considerato, però, quest’anno ci sono dei segni che possono esprimere un bilancio davvero positivo. Infatti per loro l’amore non avrà segreti e le tasche si riempiranno portando grandi soddisfazioni. È quindi il caso che si preparino per riuscire a sfruttare questa grande opportunità.

Tanta fortuna nonostante le difficoltà

Nonostante non siano i due segni per cui il 2022 sarà l’anno della svolta, ci sono segni che possono comunque gioire delle proprie benedizioni. Uno di questi è il segno dei Pesci, che vedrà fiorire i propri guadagni proprio nel periodo primaverile. Anche la carriera dà grandi soddisfazioni, portando a miglioramenti insperati. Dovrà comunque affrontare diverse difficoltà, ma verranno tutte superate grazie alla straordinaria concentrazione e determinazione garantite da Giove nella costellazione dell’Ariete.

Altro segno piuttosto fortunato nel 2022 è il Toro, che dovrà concentrare le sue energie soprattutto a maggio. Durante quel mese, infatti, potrebbero esserci diverse novità e opportunità in arrivo che sarà essenziale cogliere al volo. Anche in questo caso, Giove darà la sua assistenza, magari tramite una vecchia o una nuova amicizia.

Il 2022 sarà l’anno della svolta per questi due fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo

Siamo dunque arrivati ai due segni eletti come più fortunati dell’anno. La parola chiave in questo caso è “successo”, che riguarda tutte le sfere della loro vita. Cominciamo con il Cancro, anche in questo caso protetto da Giove. Per lui la primavera è un periodo di preparazione, in cui mettere insieme l’energia e portare avanti i propri progetti. Dall’estate in poi, invece, avrà l’opportunità di raccogliere i frutti del proprio lavoro con possibili guadagni extra. Questo segno avrà accanto delle persone importanti che sapranno dargli il giusto supporto.

Ecco ora svelato il primo segno in classifica del 2022, il Sagittario. Bisogna dire che non è una sorpresa così inattesa, dal momento che questo è un segno per lo più fortunato. Non per questo, però, tutto ciò che riceve dalla sorte è immeritato, anzi, è frutto di una grande passione e determinazione. Quest’anno, ad esempio, seguirà il proprio fiuto per trovare e sviluppare investimenti che porteranno grandi guadagni. Per quanto riguarda le relazioni, il Sagittario è un gran rubacuori e continua ad esserlo anche all’interno delle coppie fisse. Quest’anno però la sua proverbiale testardaggine cederà il passo alla complicità e alla passione.

Approfondimento

Secondo l’oroscopo ogni segno zodiacale non può fare a meno di leggere il suo libro amuleto