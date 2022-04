Spesso capita di andare in balcone e trovare delle disgustose macchie bianche sul pavimento o sulla ringhiera. Si tratta degli escrementi di piccioni e altri uccelli che decidono di sostare nel nostro terrazzo. Questi escrementi macchiano e sporcano il balcone. Ma sono anche dannosi per l’uomo, perché potrebbero trasmettere delle malattie pericolose, come la salmonellosi ad esempio. Spesso, quando vediamo il nostro pavimento sporco, diamo subito la colpa ai piccioni. Senza sapere che probabilmente quel disastro è stato causato da altri uccelli.

Spieghiamo la differenza tra corvi e cornacchie

Quindi, a sporcare il nostro balcone non sarebbero solo i piccioni, ma possiamo dare la colpa anche ad altri uccelli. In particolare, parliamo di corvi e cornacchie. Sono due animali molto simili e spesso facciamo fatica a distinguerli. Di solito le cornacchie sono di dimensioni più piccole e hanno le ali e la coda differenti da quelle dei corvi. Questi due volatili si nutrono di insetti dannosi, ma spesso prendono di mira anche le colture dell’orto, distruggendo in poco tempo tutto il nostro magnifico lavoro. Ecco che allora dobbiamo cercare di allontanare questi uccelli in modo pacifico, utilizzando dei trucchetti casalinghi innocui per la loro salute, ma molto efficaci.

Ecco come allontanare corvi e cornacchie da balconi, orti e pollai senza fare loro del male grazie a questi dissuasori casalinghi

Per cacciare corvi e cornacchie dall’orto potremmo ricorrere al caro e vecchio spaventapasseri da collocare al centro del campo coltivato. Simula la presenza del contadino e potrebbe far allontanare questi uccelli. Ma sappiamo che corvi e cornacchie sono degli animali molto intelligenti e che memorizzano velocemente. Quindi, potrebbero scoprire presto che lo spaventapasseri non è una persona in carne e ossa.

Allora possiamo rimediare, utilizzando dei nastri riflettenti da posizionare tra i rami degli alberi o sul balcone. Questi strumenti, una volta raggiunti dai raggi del sole, provocano dei bagliori molto fastidiosi per gli uccelli. Possiamo comprare questi dissuasori o realizzarli in casa con la carta stagnola. Ma facciamo attenzione, perché corvi e cornacchie potrebbero anche avventarsi sul pollaio e trafugare le uova. In questo caso, proteggiamolo con una rete a maglie strette che impedirà agli uccelli di accedere.

Un ultimo consiglio

Per allontanare corvi e cornacchie da giardini e balconi, evitiamo di lasciare fuori il bidone della spazzatura e di riempirlo fino al bordo. Chiudiamolo ermeticamente per evitare che si possa facilmente aprire. Inoltre, riduciamo le luci nel nostro ambiente esterno, perché questi uccelli non amano il buio. Quindi, ecco come allontanare corvi e cornacchie da balconi e da tutti gli spazi esterni, utilizzando delle soluzioni semplici ma efficaci.

