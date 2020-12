Dopo questo 2020 funesto il 2021 sarà un anno molto importante per tutti i segni zodiacali. Alcuni porteranno a casa più successi di altri ma, in generale, la fortuna abbraccerà tutti.

Ecco svelato quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2021 e come reagiranno di fronte a questa particolare situazione

Tuttavia, oltre ai successi, anche le delusioni saranno parte della vita nel nuovo anno. Spesso, infatti, nella vita, accade di doversi confrontare con le delusioni e con sentimenti negativi.

Ognuno reagisce in maniera diversa alle avversità della vita. Saper reagire è il primo passo verso il successo. Il modo di reagire, infatti, è collegato al carattere. E, in maniera indiretta, anche al segno zodiacale.

Ma accantonando la tristezza, quali saranno i segni zodiacali più fortunati di questo 2021? E, soprattutto, come reagiranno alle delusioni?

Ariete

Le persone nate sotto il segno dell’Ariete tendono ad essere perfezioniste, si dispereranno non appena le cose non andranno nel verso giusto.

Nel 2021 le cose andranno bene, sarà uno dei segni più fortunati. Questa fortuna permetterà di raggiungere successi inaspettati, ottenere nuovi guadagni e risolvere problemi pratici.

Si tratta di un segno molto ottimista che, però, non riuscirà a perdonare e a fare finta di nulla quando viene deluso.

Toro

Il 2021 sarà decisivo per questo segno, specialmente nella vita privata.

Per quanto riguarda le delusioni, invece, il segno del Toro è molto difficile da deludere. Le poche volte che rimarrà deluso, però, si armerà di una rabbia cieca che lo porterà a rimuginare a lungo.

Gemelli

Per i Gemelli si prospetta un 2021 fantastico e pieno di fortuna grazie a nuove opportunità lavorative e di guadagno.

Sarà, finalmente, ora di realizzare degli importanti obiettivi agognati da tempo. I Gemelli, forti ma sensibili, amano il confronto. Nel caso di delusione cercheranno il confronto per cercare di risolvere la situazione.

Cancro

Per il Cancro questo 2021 sarà sinonimo di cambiamento lavorativo e riscoperta della libertà che potrà portare gioie ma anche dolori.

È risaputo che il Cancro è un segno molto emotivo che ama rimuginare sul passato, sugli sbagli fatti e sui torti subiti. Una volta deluso, si chiuderà in se stesso e difficilmente concederà il perdono.

Leone

Per il Leone, re dei segni zodiacali, si prospetta un anno di scelte lavorative e sentimentali.

Continuerà a mostrarsi orgoglioso in tutte le occasioni della vita. Nel caso delle delusioni difficilmente lascerà correre, prima di perdonare cercherà il confronto e pretenderà delle scuse ufficiali.

Vergine

Un altro segno baciato dalla fortuna in Urano sarà la Vergine. Importanti novità sul fronte lavorativo che porteranno molte soddisfazioni.

Il segno della Vergine rappresenta la razionalità. Chi appartiene a questo segno tenderà ad affrontare razionalmente ogni aspetto della vita, questo lo porterà a giustificare le azioni degli altri.

Bilancia

Per le Bilance questo 2021 sarà un anno importante e ricco di successi ma solo se si abbandonerà la paura di sbagliare. Sarà molto importante cercare di sviluppare senso pratico nella vita lavorativa.

Se si imbatte in delusioni la Bilancia non riesce a chiedere scusa, tenderà, invece, ad attaccare e a difendersi strenuamente.

Scorpione

Per gli Scorpioni questo 2021 sarà concentrato sul lavoro, questo porterà parecchi successi e soddisfazioni. Attenzione, però, a non trascurare le relazioni personali, non deludere è il primo passo per non rimanere delusi.

Lo Scorpione è un segno vendicativo che tenderà a non perdonare né lascerà correre, solo la vendetta potrà placare il suo animo.

Sagittario

Per il Sagittario sarà un 2021 pieno di successi economici che porteranno a dimenticare le difficoltà patite nell’anno appena passato. Non dovrà farsi sfuggire l’occasione per crescere nel lavoro e dare vita a nuovi progetti da tempo sognati.

Nel caso di delusioni, invece, il Sagittario essendo un segno empatico cercherà il modo per capire la situazione e risolverla.

Capricorno

Il Capricorno dovrà seguire l’istinto durante questo 2021 in tutti i campi della vita. Dal lavoro all’amore il leitmotiv sarà puntare al nuovo.

Il Capricorno affronterà la delusione con rabbia ma, alla fine, troverà il modo per perdonare.

Acquario

L’Acquario sarà il segno per eccellenza, sicuramente tra i segni zodiacali più fortunati del 2021. Le idee coltivate tenderanno a concretizzarsi e l’energia accumulata sembrerà illimitata.

Ma come affronteranno le delusioni? Questo segno spesso delude ma se viene deluso tende a scomparire senza spiegazioni né confronti.

Pesci

I Pesci affronteranno il 2021 in modalità riflessiva, sarà importante ritagliare del tempo per se stessi per raggiungere i propri obiettivi.

Nel caso di delusioni tenderanno a sentirsi molto in colpa ma colpevolizzarsi a volte non serve a niente.

Riassumendo, quindi, quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2021?

Ariete, Gemelli, Vergine, Sagittario e Acquario domineranno il 2021 ma ci sarà spazio anche per gli altri.

Ecco svelato quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2021 e come reagiranno a questa particolare situazione.

