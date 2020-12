A Capodanno le lenticchie sono un contorno assolutamente immancabile, spesso come accompagnamento per il cotechino o qualche altro tipo di carne. La tradizione italiana vuole che mangiarle la notte di San Silvestro sia di buon auspicio per il nuovo anno e che soprattutto portino soldi. Perché quindi rinunciare a quest’opportunità? Se però quest’anno vogliamo cambiare e creare un piatto originale e gustosissimo, questa è la ricetta giusta. Prepariamo quindi lenticchie e cipolle fritte, un contorno di cui faremo il bis.

Ingredienti per questo contorno da leccarsi i baffi

Per accontentare 4 persone abbiamo bisogno di:

250g di lenticchie;

120g di prosciutto cotto;

1 cipolla;

1 cucchiaio di senape dolce;

olio extravergine d’oliva q.b.;

timo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b..

Preparazione

Prepariamo lenticchie e cipolle fritte, un contorno di cui faremo il bis. Iniziamo lavando accuratamente le lenticchie e mettendole in una casseruola coperte di acqua fredda. Cuociamole quindi per circa 30-40 minuti a fiamma bassa, salandole solo a fine cottura. Devono diventare morbide, ma non abbastanza da disfarsi; terminiamo sgocciolandole bene.

Nel frattempo occupiamoci della cipolla. Dopo averla sbucciata e tagliata sottile, mettiamola in una padella con olio già caldo. Lasciamola friggere per qualche minuto. Quando inizierà a diventare dorata asciughiamola dall’olio in eccesso e aggiungiamo il sale.

A questo punto tagliamo a bastoncini sottili e regolari il prosciutto e facciamolo rosolare in una padella con un filo di olio. Terminata la cottura sgoccioliamolo bene. Infine in una ciotolina uniamo il cucchiaio di senape dolce con altri tre di olio di oliva, quindi aggiustiamo di sale e pepe per creare una salsa uniforme.

In un grande piatto uniamo le lenticchie, la nostra salsa e il prosciutto mescolando bene i vari ingredienti. Sulla superficie infine adagiamo la cipolla fritta croccante e terminiamo con una spolverata di timo.

Il nostro sfizioso contorno con le lenticchie è ora pronto per essere servito e deliziare i nostri palati. Speriamo anche che ci porti fortuna per il nuovo anno!