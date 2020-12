Ci siamo mai chiesti perché fin da piccoli nasciamo con parti del carattere già abbastanza pronunciate? E con qualità e certi capricci che ci rimarranno da adulti, anche se un po’ più limati? Ebbene dobbiamo indagare sui lati positivi e quelli un po’ più oscuri di tutti i segni zodiacali per un miglior 2021.

Ariete

L’Ariete nei suoi giorni buoni è di una grande entusiasmo, sicuro di sé e appassionato. Ma d’altro canto sono anche impazienti, impulsivi e lunatici. All’Ariete piace il caffè, perché il loro stile di vita è di andare veloci, e di “vivere al massimo”.

Toro

Genuinità, affidabilità e responsabilità sono le caratteristiche che meglio si addicono alle persone di questo segno. Per questo motivo sanno mantenersi distaccati dagli eccessi. Ma il lato debole del toro è il cibo al quale rinuncia difficilmente.

Gemelli

I Gemelli sono persone molto affettuose, con un grande senso di adattabilità e molto curiosi delle cose che li circondano. L’habitat dei Gemelli sono i social media, che permette loro di comunicare e navigare fra tante curiosità. D’altra parte questa curiosità può trasformarsi in gelosia e infelicità, poiché i social mostrano sempre il meglio che nella realtà non esiste sempre.

Cancro

Quelli che appartengono al cancro sono emotivi, fantasiosi, comprensivi e leali. Non a caso credono nell’amore in forma romantica e per questo possono soffrire quando si innamorano. Pur avendo come punto debole di pensare eccessivamente, riescono comunque a ribaltare in positivo le cose nella loro testa. Ma fin quando non ci riescono stanno abbastanza male.

Leone

Guardando i lati positivi e quelli un po’ più oscuri di tutti i segni zodiacali per un miglior 2021, i leoni sono cordiali, spiritosi e creativi. Possono sviluppare molte dipendenze fra cui lo shopping, e devono acquistare assolutamente ciò che interessa. Essendo materialisti si distaccano difficilmente da ciò. Inoltre curano molto l’aspetto, perché vogliono apparire interessanti e amano sempre stare al centro dell’attenzione, cosa che è data dal loro carisma naturale.

Vergine

Le caratteristiche di questo segno sono l’essere analitici, laboriosi e pratici. Amano molto l’ordine e la pulizia. Poco sopportano il disordine sia nelle cose come nelle persone, anche se non lo esprimono perché sono persone molto rispettose. Questo eccessivo rispetto li impedisce di esternare le loro emozioni anche nell’amore. Ma l’amore non vuole perfezionismi.

Bilancia

Sono persone diplomatiche, gentili e leali, un po’ come quelli del Cancro, e come questi nell’amore a volte si allontanano dalla realtà. La Bilancia esprime equilibrio, e vedono il partner come colui che li completa, in modo da avere una vita felice. Anche la bilancia è un segno romantico.

Scorpione

È un segno difficile e complesso. Sono delle persone che vivono esperienze pratiche e prediligono il contatto fisico. Quando lo scorpione si innamora è solo sul serio. Lo scorpione va in profondità nelle cose e può rivelarsi un ricercatore dello spirito.

Sagittario

Ha una natura generosa, ottimista ma impaziente che li rende anche dipendenti di alcune cose, come i viaggi perché amano le cose nuove. Oppure il gioco d’azzardo perché al Sagittario piace il rischio. E l’impazienza di vincere potrebbe tirar loro dei brutti scherzi.

Capricorno

Fra i segni zodiacali sono i più disciplinati e responsabili, tanto da fare del loro lavoro una vera e propria passione. Migliorarsi sul lavoro per un Capricorno è una sfida con sé stessi piuttosto che con gli altri. Per non far diventare del loro lavoro un idolo, il Capricorno deve imparare a staccarsi da esso.

Acquario

Indipendenza e originalità sono le caratteristiche di questo segno. Quando hanno un problema si distraggono in modo tale da guardarlo in seguito con altre prospettive. Per questo amano i libri e i videogiochi.

Pesci

Sono gentili, sensibili, una personalità artistica. Ma sono un po’ deboli rispetto alle loro dipendenze che possono essere molte. Ma il lato positivo del Pesce è di essere il miglior dormiglione dello zodiaco. Nessuno ci riesce meglio, prendendo così da esso positività ed energia.

Abbiamo visto i lati positivi e quelli un po’ più oscuri di tutti i segni zodiacali per un miglior 2021 per un miglior 2021.