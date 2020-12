I salatini sono una preparazione molto versatile e utile in tantissime occasioni. Compleanni, antipasti, aperitivi, buffet, ecc. Un salatino tira l’altro e infatti sono sempre tra le prime cose a finire. La soluzione è quindi prepararne di più, ma questo spesso richiede tantissimo tempo. Per fortuna per soddisfare tutti non bisogna per forza perdere ore e ore a cucinare. Infatti basta semplicemente seguire un trucco per preparare moltissimi salatini a più gusti in pochi minuti.

Ingredienti

Per questi salatini abbiamo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

9 fette di speck;

6 fette di prosciutto cotto;

40g di mozzarella per pizza;

4 cucchiai di passata di pomodoro;

olio q.b.;

sale q.b;

origano q.b..

In questo caso prepariamo tre diversi ripieni, ma i condimenti dipendono totalmente dalla nostra fantasia. Possiamo infatti riempire i nostri salatini con salse, formaggi e salumi di tutti i tipi, ma anche con verdure e paté.

Preparazione

Seguiamo un trucco per preparare moltissimi salatini a più gusti in pochi minuti. Iniziamo ad aprire un rotolo di pasta sfoglia lasciandolo direttamente sulla sua carta da forno e adagiandolo su una teglia da forno. A questo punto dobbiamo dividere idealmente il nostro rettangolo in tre zone di uguale grandezza. Sulla prima adagiamo il prosciutto cotto, sulla seconda lo speck e sulla terza il pomodoro precedentemente mescolato con sale, olio e origano. Su quest’ultima parte aggiungiamo anche la mozzarella. A questo punto ricopriamo tutto con la seconda pasta sfoglia. Lasciamo quindi riposare in frigo per almeno 15 minuti.

Tiriamo quindi fuori la teglia e creiamo i salatini praticando dei tagli. Il consiglio è quello di fare 9 tagli orizzontali (per avere 10 strisce uguali) e 12 tagli verticali (per avere 13 colonne uguali). In questo modo otterremo ben 130 salatini di forma quadrata! A questo punto inforniamo in forno preriscaldato a 200 °C per 15 minuti. Estraiamo un attimo, ricopriamo con un foglio di alluminio e cuociamo a temperatura leggermente più bassa (intorno ai 180 °C) per altri 10 minuti.

Terminata la cottura avremo i nostri moltissimi salatini a più gusti pronti per qualsiasi occasione.