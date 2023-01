Ecco svelato perché il cane non dovrebbe mai salire su divano e letto e non c’entra la sporcizia

Molti pensano che un cane sul letto, nella poltrona o sul divano costituisca un problema solo per la perdita di peli ed il rischio di sporcizia o di pulci e zecche per gli uomini. Ma il rischio va ben oltre. Vediamo in che senso.

Sempre più cani entrano nella nostra vita. Gli italiani ne sono sempre più innamorati, i dati parlano chiaro. Stando ad alcune stime, ci sarebbero almeno 10 milioni di cani registrati presso l’anagrafe canina, con un incremento costante. Non tutti hanno un giardino in cui scorrazzare, ovviamente, visto che moltissimi cani condividono un appartamento con i loro proprietari. Molti amano farli vivere come noi. Ma non conoscono alcuni rischi.

I comportamentalisti anzi insistono spesso sugli errori clamorosi che spesso causiamo. Tra i più noti c’è quello di riempire il cane di attenzioni quando ritorniamo a casa oppure dopo averlo portato per la prima volta a casa. Ma vediamo cosa sbagliano di più gli italiani che fanno vivere il proprio cane nei propri spazi. Così ecco svelato perché il cane non dovrebbe mai salire sulla poltrona ed occupare i nostri spazi.

Una questione di responsabilità

Nel rapporto tra cane e padrone esiste una suddivisione tra spazi e ruoli. In particolare, esistono alcuni angoli della casa che comportano anche delle maggiori responsabilità. Tra questi ultimi, ci sono alcuni cosiddetti spazi alti: le sedie, i tavoli, i letti, i divani e le poltrone. Queste aree sono riservate agli umani. Lasciarli a disposizione del nostro cane non porta ad una differenza nell’affetto che il cane prova nei nostri confronti. Porta semmai a far sentire il cane nello stesso ruolo di guida in cui ci dovremmo trovare noi per lui. Ad esempio, da quelle posizioni ha il controllo privilegiato degli spazi e degli accessi.

Abituarlo a farne uso delegittimerà il nostro ruolo di guida. Il rischio, a lungo andare, è che si sentirà addirittura infastidito dalla nostra presenza in quelli che considera oramai i suoi spazi. Diminuirà gradualmente il suo rispetto per le nostre indicazioni, così come l’attenzione che riserva in altri momenti della sua vita con noi. E questo vale anche per le razze di cani perfette per la vita da appartamento.

Lasciare ai cani le aree di casa alla loro altezza significa liberarli di alcune responsabilità che non gli spettano. Significa poi riservare le loro energie mentali per fare ciò che gli è più congruo.

Ecco svelato perché il cane non dovrebbe mai salire sulla poltrona ed occupare i nostri spazi

La ragione per cui questa precauzione è essenziale da seguire è semplice. Il cane si è abituato a vivere in simbiosi con noi nel corso dei millenni. Per farlo però non ha cambiato il proprio cervello, di conseguenza ragiona e osserva il Mondo ancora con gli stessi meccanismi. Rispettarli e comprenderli è un modo per migliorare il nostro rapporto con loro, e non per peggiorarlo. Lo stesso vale quando giochiamo con loro. Diventa essenziale a proposito evitare degli errori clamorosi che riguardano quanto e come diamo loro i giochi.