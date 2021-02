Tra i sogni proibiti di molte donne e uomini troviamo senza alcun dubbio il desiderio di avere glutei tonici e sodi. Col passare degli anni infatti cresce sempre di più il desiderio di mantenersi in forma.

Un regime alimentare ipercalorico e uno stile di vita sedentario, sono tra i principali fattori che impediscono di ritrovare la silhouette perduta.

Il gluteo, contrariamente a quanto si possa pensare, non è un muscolo singolo. Piccolo, medio e grande gluteo sono le tre fasce muscolari che costituiscono questo distretto corporeo. Sul web e sui i principali canali televisivi moltissimi sono i rimedi miracolosi che promettono di ottenere, con il minimo dello sforzo, il massimo risultato. La soluzione a questo problema potrebbe risultare essere più semplice del previsto, ecco svelato l’esercizio più utile da svolgere per ottenere glutei tonici e sodi.

Non occorre correre una maratona intera, ma solo pochi chilometri al giorno

La corsa, nonostante quello che si possa pensare, rimanere uno degli esercizi più utili da utilizzare per aumentare sensibilmente il tono muscolare. Non occorre percorrere molta strada per vedere significativi miglioramenti, anzi. È preferibile suddividere un percorso di breve lunghezza, stimata in 1-2 chilometri, in più step differenti. Al posto di percorre un chilometro, tutto d’un fiato, è molto più efficace compiere degli scatti ripetuti più brevi. In questo modo si potrà sollecitare maggiormente la parte interessata, ottenendo risultati eccezionali.

Prima di iniziare è sempre consigliato un adeguato riscaldamento muscolare

Qualunque sia la pratica fisica in questione, tutto parte dal riscaldamento muscolare. Questa fase è ritenuta cruciale dagli esperti, sebbene molto spesso venga presa poco in considerazione. A qualsiasi livello ci si trovi partire da una buona fase di riscaldamento è un buon modo per iniziare, col piede giusto, qualsiasi seduta di allenamento.

Imparare a dosare le energie è fondamentale

Una delle cose intelligenti da fare, in ogni allenamento, è imparare a preservare le energie. Mai esaurire subito le energie, meglio aumentare il ritmo poco alla volta. È buona prassi, aumentare proporzionalmente lo sforzo del gesto atletico. Ogni scatto dovrà essere affrontato con maggior enfasi raggiungendo, poco a poco, la massima intensità. È molto importante provvedere ad un adeguato periodo di riposo, utilissimo a recuperare le energie spese e permettere di completare l’esercizio. La maggior parte degli insuccessi si manifesta proprio perché non si sono rispettate adeguatamente queste due importantissime condizioni.

Grazie a questa mini-guida è stato possibile chiarire i principali aspetti legati a questa tematica, molto cara al mondo femminile. Ecco svelato l’esercizio più utile da svolgere per ottenere glutei tonici e sodi.

