Il periodo di calore, per un proprietario di cani, è probabilmente uno tra i momenti più snervanti e sofferti. La stagione degli amori presenta moltissime insidie, che è bene conoscere. Non sempre questa fase è semplice da gestire, in moltissime occasioni però può diventare particolarmente problematica. È importantissimo, per il quieto vivere di tutta la famiglia, essere preparati per quando si presenterà questo evento. Ecco quali sono gli atteggiamenti da avere quando il nostro cane è in calore.

Non lasciare mai il cane libero di allontanarsi troppo

Esistono alcune circostanze in cui tenere accanto a sé il proprio cane è fortemente consigliato. Non permettere al cane di allontanarsi troppo, ricorrendo anche all’utilizzo del guinzaglio, è importante per salvaguardare il nostro fedele compagno. Preso dall’euforia del momento il nostro cane, nonostante la nostra presenza vigile, potrebbe divincolarsi. Proprio per questo motivo è preferibile evitare luoghi affollati e potenzialmente pericolosi. Limitando al massimo gli spostamenti pericolosi si eviteranno la maggior parte dei problemi e si vivrà questo fisiologico periodo nel migliore dei modi.

Impedire ad altri cani di fiutare la via di casa

In queste circostanze prevenire è meglio che curare. Un utile accorgimento da attuare, per non permettere ad altri cani di avvicinarsi troppo alla propria casa, è impedire che venga fiutata la via di casa. Esistono moltissimi aromi, naturali o artificiali, che possono essere dei nostri validi alleati. Uno dei rimedi casalinghi più utilizzati è il mentolo. Questo principio attivo, spruzzato sulla coda del nostro cane, farà sì che il nostro fedele compagno non venga importunato.

Non essere troppo duri e severi con il vostro amico a quattro zampe

Quando il nostro cane attraversa questa delicata fase della vita è preferibile non essere troppo severi e duri. Atteggiamenti intimidatori o aggressivi non sono particolarmente raccomandati e potrebbero ferire i sentimenti del nostro animale domestico. I profondi cambiamenti subiti dall’animale in questo periodo non si riscontrano solamente a livello fisico, ma soprattutto a livello mentale. Essere particolarmente premurosi permetterà di rassicurare l’inquietudine dell’animale e farli trascorrere piacevoli momenti di spensieratezza.

