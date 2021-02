Un trucco naturale, quasi invisibile, che sta bene a tutte e che enfatizza lo sguardo non è affatto un sogno, ma è la realtà. Si tratta di una tecnica molto utilizzata dalle star e dai Make-Up Artist. Inoltre è perfetta per fare un make-up no make-up, cioè un trucco il più naturale possibile. Ma in che cosa consiste questa tecnica? Nessuna donna potrà più fare a meno di questo trucco per gli occhi. Vediamo assieme di cosa si tratta e soprattutto come eseguirlo.

Il tightlining

Questo trucco particolare si chiama tightlining. Si tratta di una tecnica che non è affatto complicata, ma che richiede comunque un po’ di tempo per essere eseguita al meglio. Il trucco tightlining semplicemente va a riempire la rima interna superiore dell’occhio e soprattutto lo spazio presente tra le ciglia alla loro attaccatura. In questo modo tutto l’occhio ne trarrà vantaggio: le ciglia sembreranno più folte e l’occhio più definito.

Si tratta di un trucco poco appariscente ma dal grande effetto, motivo per cui viene anche chiamo eyeliner invisibile. Il suo vantaggio è quello di adattarsi a tutti i colori e a tutte le forme degli occhi (soprattutto a quelli incappucciati), ingrandendoli e rendendoli più definiti. Il risultato sarà estremamente naturale e poco visibile, ma donerà intensità a ogni sguardo.

Se vogliamo possiamo abbinare a questo trucco anche la comune linea di matita o eyeliner sulla palpebra mobile. Noteremo subito che il fastidioso spazio bianco tra la linea e l’occhio sarà scomparso!

Come si fa

Nessuna donna potrà più fare a meno di questo trucco per gli occhi. Come già anticipato la tecnica per eseguire il tightlining non è complicata, ma richiede tempo e pazienza.

Per prima cosa laviamoci accuratamente le mani per evitare infezioni. Pieghiamo poi le ciglia con un piegaciglia (per aprire lo sguardo la giusta curvatura è importantissima). Infine passiamo al tightlining vero e proprio. Per eseguirlo possiamo usare una matita morbida, il kajal o un eyeliner. Ora delicatamente solleviamo la palpebra e guardiamo leggermente verso il basso. Non ci resta che riempire la rima interna superiore dell’occhio e lo spazio tra tutte le ciglia, prima di un occhio poi dell’altro. Terminiamo passando un velo di mascara sulle nostre ciglia precedentemente curvate. Il risultato sarà davvero pazzesco e lo adoreremo.