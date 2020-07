Ecco svelato il motivo per cui bisogna mettere a bollire una banana prima di andare a dormire. Può sembrare strano. Ma perché devo mettere a bollire una banana prima di andare a dormire? Cosa succede? Oggi ve lo spieghiamo, e non farete altro, promesso. Capiamo quindi il perché bisogna mettere a bollire una banana prima di andare a dormire.

Ecco svelato il motivo per cui bisogna mettere a bollire una banana prima di andare a dormire

Non tutti riescono a dormire bene la notte. Un riposo notturno non adeguato è incredibilmente frustrante, ma ha anche un impatto sulla tua vita quotidiana e può influire sulla tua salute. Ecco se avete dei problemi a dormire con il tè alla banana e alla cannella ti addormenteresti prima di accorgertene. E ovviamente si può fare facilmente a casa. Quindi possiamo dire addio a sonniferi costosi e invece abbracciare i metodi della nonna. Totalmente naturali e super economici. Avete mai provato a mettere la buccia di banana sul braccio e non solo? Vi risolverà un sacco di problemi. Clicca qui per scoprire quali.

Un aiuto per dormire

Le banane contengono un amminoacido, il triptofano. Questo genera la produzione di serotonina chimica nel cervello. La serotonina ha un effetto calmante e favorisce il sonno. Quindi, mangiare una banana prima di andare a letto migliora il sonno. Ma non per forza bisogna mangiarla si possono fare anche dei fantastici infusi.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Vediamo come creare il tè alla banana

Il procedimento è molto semplice e basilare. Togli le estremità della banana, ma non togliere la buccia. Poi taglia la banana in pezzi grandi, sempre con la buccia. Aggiungi i pezzi di banana in un recipiente e spolvera la cannella sopra. Versa l’acqua nella pentola e porta a ebollizione. Poi riduci la fiamma e fai cuocere a fuoco lento per 10 minuti. La buccia si dovrebbe essere staccata dalla banana. Togli la pentola dal fuoco. Versa il composto in un colino e bevi il tè circa 20 minuti prima di andare a letto. Se hai dei problemi a dormire frequenti puoi ripetere l’operazione più sere di fila.