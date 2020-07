Usare l’aceto in casa ti permetterà di eliminare i prodotti chimici e sostituirli in maniera naturale. Lo sapevi che la maggior parte dei prodotti che usiamo in cucina sono alla base dei detersivi fai da te? Infatti, quelli più comuni che tutti conosciamo sono l’aceto, il bicarbonato, il limone e il sale. Potrai finalmente eliminare i prodotti chimici e sostituirli con quelli naturali. L’aceto bianco è un ottimo igienizzante, e si può utilizzare anche come anticalcare. Infatti, questo prodotto ha delle buone proprietà sgrassanti e disinfettanti. Ma una tra le più importanti è la sua capacità di neutralizzare gli odori.

Usare l’aceto per pulire la casa

Se ti stai chiedendo come pulire la casa con l’aceto continua a leggere e scoprirai qualche segreto che ti sarà molto utile in futuro. Usatelo per eliminare la muffa presente sulle piastrelle del bagno. Vi basterà mischiare in parti uguali l’acqua e l’aceto. La soluzione che avete creato potete usarla anche per disinfestare il bagno e togliere il calcare dai rubinetti. Inoltre, può essere una buona alternativa per togliere gli odori del WC, lasciatelo agire tutta la notte. Per quanto riguarda la cucina potete utilizzarlo in molti modi, non solo per le ricette.

Per esempio, può essere usato come brillante nella lavastoviglie, per sgrassare il forno o per eliminare eventuali odori del cibo bruciato. Ottimo anche come sgorgante per gli scarichi del lavandino purché in aggiunta al bicarbonato di sodio. Avete presente quelle macchie sui vestiti che non riuscite a togliere? La risposta è sempre l’aceto. Usatelo prima del lavaggio come antimacchia oppure dopo, come ammorbidente. È ottimo anche per eliminare l’odore di sudore dagli abiti.

Eliminare gli odori degli animali

Tenere un’animale in casa non è semplice, soprattutto quando ci ritroviamo a dover combattere contro qualche odore sgradevole. La pelliccia dei nostri amici a quattro zampe può essere pulita con l’aiuto dell’aceto. Vi basterà mischiarlo con una quantità maggiore di acqua e passarlo sulla pelliccia, con l’aiuto di un panno. Toglierà tutti gli odori e donerà lucentezza al pelo.