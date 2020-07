Avete mai provato a mettere la buccia di banana sul braccio e non solo? Vi risolverà un sacco di problemi. Buccia di banana sul braccio? Ebbene sì, ecco un trucco geniale che vi salverà la vita. Strano direte voi, e non vi biasimo. Ma fidatevi, alla fine non vi costa nulla.

La banana è un frutto dalle mille proprietà benefiche, sia per il tuo corpo che per la mente. Normalmente, dopo aver mangiato questo frutto buttiamo la sua buccia, ma sarebbe meglio conservarla. Ti potrà essere molto utile in circostanze che mai avresti potuto pensare. Clicca qui invece se vuoi sapere cosa succede se infili un ago in una banana.

Come posso riusare la buccia di banana quindi? E perché?

La buccia di banana e la banana in sé hanno tantissime proprietà. Infatti è fantastica contro le verruche. Taglia un pezzo di buccia di banana e posizionala sopra la verruca avendo cura di bendarla. Ripeti questi semplici passaggi ogni sera e vedrai che la verruca se ne cadrà da sola in poco tempo senza che tu senta dolore.

Addio rughe…

La buccia di banana è ricca di antiossidanti, e si sono rivelati molto utili nel contrastare i segni dell’età come le rughe. Friziona delicatamente l’interno della buccia di banana sul tuo viso. Fai agire per mezz’ora prima di risciacquare la faccia. Noterai, dopo alcuni giorni, che la pelle è più setosa e le rughe meno marcate.

Altro ancora?

Ebbene sì, i benefici non sembrano finiti. Infatti la buccia di banana è perfetta anche contro i pizzichi di zanzara. Infatti se si viene punti da una zanzara basterà sfregare la buccia di banana sul pizzico e il prurito svanirà. Infine è fantastica anche per avere dei denti bianchi. Infatti basterà sfregare la buccia di banana sui denti e dopo due settimane vedrai i tuoi denti più bianchi e brillanti.