Se non avete tempo oppure non riuscite a mantenere una dieta costante, esiste un piccolo truchetto che vi può aiutare a ritornare al vostro peso forma. L’acqua è la componente principale del nostro corpo e non può essere sostituita da nessun altro elemento. Perciò è indispensabile per tutti i processi. Il consumo ridotto di acqua come anche l’assenza di esercizio fisico, sono i fattori che maggiormente influiscono sul nostro corpo e sulla salute. Ma spesso ignoriamo questo fattore, soprattutto quando vogliamo perdere peso. Quindi come dimagrire bevendo acqua? Quest’ultima accelera il metabolismo e brucia i grassi, mantenendo il corpo idratato e sano. Un bicchiere di acqua bevuto ogni 30 minuti prima del pasto brucia circa 75 calorie, il che significa 6,5 kg all’anno.

Come consumare l’acqua

Secondo alcuni studi bere acqua prima dei pasti porta alla sensazione di sazietà e influisce sulla digestione. Perciò per perdere peso si devono bere circa 500 ml di acqua prima di ogni pasto. Ma è importante che venga fatto 20-30 minuti prima di mangiare. Questo porterà alla diminuzione dell’appetito e l’idratazione costante permette al corpo di non trattenere i liquidi. La dieta con l’acqua ha una regola molto rigida: bere quanto più possibile. Per riuscire a vedere dei risultati è fondamentale imporvi un programma rigido da rispettare per almeno una settimana. In questo modo sarà possibile perdere circa 9 kg in sole 3 settimane.

Il programma

Ecco come dimagrire bevendo acqua. Al mattino prima di mangiare bevete 2 bicchieri di acqua. A pranzo cercate di bere un litro a piccoli sorsi, in un intervallo di tempo di circa 30 minuti. Verso sera provate a bere altri 2 bicchieri tra le ore 17-18. Un altro prima di cena ed anche durante la cena. In totale dovreste arrivare a circa 3 litri al giorno. Ma è preferibile bere quella fredda, così l’assorbimento è più rapido e vi permetterà di bruciare più calorie.