Da quando è subentrata la tecnologia nella nostra vita, tutto è diventato molto più comodo. Uno degli elettrodomestici più insostituibili ed indispensabili nella gestione quotidiana della casa è diventata la lavastoviglie. Grazie ad essa, addio alle ore perse a lavare i piatti e ai fiumi d’acqua sprecati a tale scopo. In ragione di ciò, quando si guasta oppure, improvvisamente, ci accorgiamo di aver finito il detersivo, è un vero disastro! Sia esso quello in polvere, le capsule o le tabs, fatto sta che può accadere di dimenticarsi di acquistarlo.

Allora ci chiediamo: “non c’è nessuna soluzione o ci sarebbe un modo per utilizzare, comunque, l’amato elettrodomestico?”. In realtà ci sarebbero delle soluzioni geniali che ci vengono incontro in questa difficoltà. Dunque, ecco svelato il detersivo di emergenza, economicissimo e fatto in casa da utilizzare quando abbiamo finito quello specifico per lavastoviglie. Insomma, questo rimedio utilissimo rappresenta una soluzione alternativa, ecologica e fai da te, composta da ingredienti semplicissimi e a portata di mano.

Partiamo dallo spiegare come realizzare il detersivo fatto in casa per la lavastoviglie, partendo, a livello di ingredienti, dal quello normale per piatti. La soluzione che proporremo ha un alto potere pulente ed igienizzante, quindi è davvero speciale. Per ottenerlo occorrono i seguenti ingredienti: un cucchiaino di detersivo per piatti, un cucchiaio di sale fino, un cucchiaio di bicarbonato. Stessa procedura si può seguire partendo dall’utilizzo di base del sapone di Marsiglia. In tal caso utilizzeremo: 1/2 bicchiere di sapone di Marsiglia liquido e uno di bicarbonato di sodio. In entrambi i casi, dovremo mescolare per bene gli ingredienti, dopodiché sarà possibile utilizzare direttamente la soluzione realizzata. Seguendo una delle indicate procedure, ecco, dunque, che avremo ottenuto il nostro detersivo di emergenza economico, ecologico e sicurissimo.

Cosa evitare di fare

Qualcuno potrebbe chiedersi se possiamo, semplicemente, utilizzare il normale detersivo per piatti e basta. La risposta è no, in quanto esso genera tantissima schiuma, con il rischio di ritrovarsi la cucina completamente allagata e la lavastoviglie guasta. Quindi, al massimo, potremmo usarne solo un cucchiaino. In conclusione, quando abbiamo terminato il detersivo per la lavastoviglie, non disperiamo, in quanto possiamo realizzarne uno in casa, proprio come indicato. Così, risparmieremo un sacco di soldi, optando, allo stesso tempo, per un prodotto del tutto naturale, composto da sostanze non chimiche.

