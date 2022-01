Il mese di gennaio è un mese di riposo per chi si occupa di orto e giardino e per la natura stessa. Molti credono che le uniche operazioni da fare in questo periodo siano quelle di protezione delle piante e di messa in sicurezza dei terreni. In realtà non è proprio così. Gennaio è invece il mese perfetto per programmare le coltivazioni e per iniziare a piantare i semi di ciò che nascerà nei mesi successivi. E se vogliamo giardini fioriti e dai colori straordinari la prossima primavera, sono queste le 4 piante da piantare a gennaio. Scopriamo di cosa si tratta e come iniziare a prendersene cura. Se lavoriamo bene fin da subito, avremo un giardino che farà invidia a tutto il quartiere.

Se vogliamo giardini fioriti e dai colori straordinari la prossima primavera, sono queste le 4 piante da piantare a gennaio

Passando davanti a un giardino fiorito a inizio marzo, ci saremo sicuramente chiesti qual è il segreto per piante così rigogliose. Nessun segreto. Molto probabilmente quei fiori sono stati piantati proprio nel mese di gennaio.

Questo è il periodo perfetto per iniziare a coltivare gli splendidi Iris. Ne esistono moltissime specie e per questo dovremmo scegliere una varietà resistente al freddo. Dopo averla trovata, però, sarà tutto estremamente semplice. Gli Iris hanno bisogno soltanto di un terreno ben drenato e si “accontentano” delle piogge invernali per nutrirsi. In più, non hanno grandi esigenze neanche per quanto riguarda l’esposizione alla luce. Piantiamoli adesso e a primavera ci inonderanno con il loro incredibile profumo.

Discorso molto simile anche per i meravigliosi Gigli. I Gigli sono estremamente resistenti e prediligono i climi più freschi e umidi. Ci basterà metterli in una zona poco soleggiata del giardino e scegliere un terreno ricco di sostanze organiche. Il resto lo faranno loro.

Gennaio è perfetto per coltivare edera e viole

Abbiamo un porticato spoglio e vogliamo dargli un tocco di verde? È questo il momento ideale per ricoprirlo con della straordinaria edera. L’edera è forse uno dei rampicanti più resistenti e facili da coltivare in assoluto. L’edera cresce sia in presenza di sole che all’ombra e può sopportare temperature fino a 5 gradi.

In inverno avrà bisogno di essere annaffiata soltanto quando il terreno diventa troppo asciutto. Facciamo attenzione a potare le foglie secche e in primavera avremo un giardino verdissimo.

Se siamo tra i milioni di appassionati di viole, dobbiamo sapere che questo è il periodo giusto per iniziare a coltivarle. Prendiamo un comune terriccio e mischiamolo con della sabbia. E questo sia che scegliamo la coltivazione a terra che quella in vaso. Piantiamo i semi delle viole e facciamo sì che il terreno sia sempre umido ma senza ristagni d’acqua. Mettiamo la viola in una zona ombreggiata e prepariamoci. Se siamo stati attenti, potremo veder spuntare i primi fiori addirittura a febbraio.

Approfondimento

Ecco l’incredibile pianta resistente al freddo che inonderà il giardino di fiori coloratissimi e frutti squisiti