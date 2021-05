In un momento di crisi come questo, ogni costo va analizzato e va guardato con attenzione. Una delle spese che grava maggiormente sul bilancio domestico è quella del detersivo per il bucato. Si tratta di una spesa enorme e ogni volta volano via 30, 40 euro solo di detersivi per la casa. Quindi, un modo intelligente per ridurre questa spesa costante e gravosa è quella di realizzare detersivi “ fai da te”. Dunque, in quest’articolo vediamo come risparmiare un mucchio di danaro preparando il detersivo per la lavatrice fatto in casa in modo veloce ed economico e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Ricetta del detersivo

Per preparare il detersivo “fai da te” occorrono solo 4 litri di acqua e una tavoletta di sapone di Marsiglia. Ma vediamo come prepararlo. Prendiamo una pentola grande, versiamoci 4 litri di acqua e portiamola ad ebollizione. Nel frattempo, grattugiamo la tavoletta di sapone di Marsiglia e quando l’acqua bolle versiamo al suo interno le scaglie di sapone. Spegniamo l’acqua e lasciamo che il sapone si sciolga del tutto. Per concludere, aggiungiamo 4 cucchiai di bicarbonato. Ed ecco pronto il detersivo per il bucato in lavatrice.

Come risparmiare un mucchio di danaro preparando il detersivo per la lavatrice fatto in casa in modo veloce ed economico e nel pieno rispetto dell’ambiente. I consigli utili

Una volta preparato il detersivo, è consigliabile lasciarlo riposare per almeno una notte nella pentola, con sopra il coperchio. Il mattino successivo è bene frullare il prodotto con un mixer per ottenere una consistenza migliore.

Come utilizzare il detersivo fatto in casa per la lavatrice

Per utilizzare il detersivo che abbiamo preparato basta versarne due cucchiai dentro la vaschetta della lavatrice. Tuttavia, poiché lo stesso è piuttosto denso, quando lo versiamo, occorre prestare attenzione che scenda giù nel cestello. Se, invece, volgiamo utilizzarlo direttamente nel cestello, è bene diluirlo in un bicchiere con dell’acqua calda.