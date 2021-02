Noi di ProiezionidiBorsa non amiamo far torti a nessuno, nemmeno ai nostri amici a quattro zampe. Infatti, se ieri abbiamo parlato del colore preferito dai cani (approfondimento qui), oggi vogliamo concentrarci su quello dei gatti. Anche perché, dati alla mano, i gatti sono gli animali da compagnia più diffusi nel nostro Paese.

In altre parole, in Italia ci sono molte più famiglie con gatti che con cani. Non ce ne vogliano i nostri pastori scozzesi o tedeschi, ma i soriani e i persiani sembrano essere più amati dagli italiani.

Quindi, andiamo ad analizzare la loro vista e capire i loro gradimenti cromatici. Ecco svelato il colore preferito dai gatti.

Cosa sappiamo sulla loro vista

Ebbene, chi ha un gatto lo può verificare all’istante. I gatti possono girare la loro testolina fino a 200 gradi, mentre noi umani possiamo al massimo arrivare a 180 gradi. Con torcicollo incluso.

In soldoni, i gatti hanno un “grandangolo fotografico” ben più complesso del nostro. Inoltre, i gatti hanno la visione periferica più sviluppata di noi umani. 30 gradi rispetto ai 20 nostri. Ciò significa che, quando mettono a fuoco un oggetto, riescono comunque a vedere meglio di noi ciò che sta attorno all’oggetto.

Ciò detto, c’è però un punto importante che vede i nostri gatti “perdere” contro di noi. Infatti, se noi riusciamo a vedere anche a fuoco oggetti fino a 60 metri da noi, loro non riescono a farlo con cose a più di 6 metri da loro. Certo, di notte non c’è partita che tenga. La visione notturna dei gatti è fino a 8 volte più acuta e nitida di quella umana.

Ecco svelato il colore preferito dai gatti

Chiariamolo subito: se pensiamo che i gatti siano daltonici commettiamo un grave errore. Infatti, riescono a distinguere bene il giallo, il violetto, il blu e il verde.

Invece, tutto ciò che è arancione, rosso e marrone non lo vedono bene, o meglio, non captano quelle tonalità. Quindi, se vogliamo scoprire quale sia il colore preferito dai gatti, conviene immaginarsi o un giallo, o un violetto, o un blu o un verde.