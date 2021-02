Le diete devono essere bilanciate, complete di tutti gli alimenti. Se si ha la necessità che è necessario perdere chili velocemente, si può provare a favorire alcuni cibi piuttosto che altri. Ovviamente il periodo deve essere breve. Li si userà solo per velocizzare l’organismo per poi seguire una dieta dettagliata facendosi seguire da un dietologo o da un nutrizionista. Vediamo quindi come indossare un vestito ormai troppo stretto e togliere qualche chilo mangiando a volontà pollo e riso.

Si può prendere in esame di consumare il pollo e il riso che hanno proprietà importanti e inducono subito un senso di sazietà. Si vedranno subito risultati. Se poi a breve si è chiamati a partecipare ad un evento e il vestito acquistato è troppo stretto che fare? Comprarne uno nuovo? Troppo semplice. Ecco come indossare un vestito ormai troppo stretto e togliere qualche chilo mangiando a volontà pollo e riso. Quel vestito è proprio adatto per quella cerimonia e l’idea di vedersi più magre e con quel bel capo è un bellissimo obiettivo.

I benefici del riso

Il riso può essere integrale se si preferisce, ma va bene anche quello bianco. Il riso si digerisce con molta facilità. Ha un effetto che regola la flora intestinale ed è ricco di un aminoacido essenziale, la lisina. Contiene molto potassio e glutine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

I benefici del pollo

Il pollo è ricco di proteine magre quindi a basso contenuto di grassi. Ideale per chi cerca di entrare in un regime da dieta. Inoltre una cosa poco nota, avrebbe proprietà antidepressive. È ricco di fosforo molto utile per le ossa e per i denti. Inoltre questo alimento è ricco di vitamine e di selenio che è importante per gli ormoni del sistema immunitario e per la tiroide. Ecco perché la scelta di questi cibi può farci solo bene. Il pollo va consumato senza pelle così da eliminare ulteriori grassi. Il pollo può essere cotto al forno o anche in padella con un filo d’olio.

Ovviamente questa scelta di orientare una preferenza sul pollo e il riso può durare qualche giorno. Questo perché deve essere sostituita da un altro piano alimentare fornito da un dietologo che tenga conto di tutto. Del giusto apporto di vitamine, proteine e di tutti gli alimenti necessari per un dimagrimento corretto. Dimagrire lentamente in una seconda fase, permette che la perdita dei chili duri nel tempo.

Ecco perciò come indossare un vestito ormai troppo stretto e togliere qualche chilo mangiando a volontà pollo e riso.