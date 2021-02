Qual è il colore preferito dei cani? Chissà quante volte ci siamo posti questa domanda. Forse per curiosità, forse per cercare di capire meglio i nostri amici a quattro zampe. Forse, ancora, per cercare di avvicinarci a loro, non solo a parole e gesti, ma con fatti e scelte.

Magari vorremmo farci capire meglio mettendo una maglia di un colore particolare, colore che i nostri cani amano e riconoscono come bello. Non è la prima volta che Noi di ProiezionidiBorsa ci occupiamo di cani. In questo articolo cerchiamo di analizzare quale sia il cane perfetto per chi ama davvero i cani.

Oggi, però, vogliamo parlare di colori. E infatti ecco svelato il colore preferito dai cani.

Cosa dice la scienza

In primo luogo, la scienza ci chiarisce che i cuccioli dei cani soffrono di protanopia. Si tratta di una loro alterazione di percezione di alcuni colori. In particolare, i cani non distinguono bene la tonalità del rosso. E, di sicuro, i cani non distinguono né il verde né il rosso.

Di conseguenza, non distinguono tutti i colori che derivano da questi due fondamentali. Arancione, viola o marrone sono colori indistinguibili per i cani.

Di conseguenza, i cani riescono a percepire abbastanza bene sia il blu sia il giallo. Dato che non è possibile chiederglielo di persona, la scienza non sa ancora quale sia il colore preferito dei cani.

Possiamo, però, con le informazioni che abbiamo, giungere ad alcune conclusioni. Se riescono a riconoscere il blu e il giallo, i cani riescono ad interagire meglio con oggetti di quei colori. Inoltre, c’è da aggiungere un dettaglio importante. La vista dei cani non è nitida come la nostra. Ogni oggetto che vedono risulterà, quindi, più sfuocato di quello che vedremmo noi.

Ricordiamoci, infatti, che la vista non è il senso più sviluppato dei cani. L’olfatto ci dice qualcosa? Ecco svelato il colore preferito dai cani.