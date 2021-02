Si dice che Cleopatra facesse il bagno nel latte ogni giorno. Per rilassarsi e avere sempre la pelle morbida e profumata. Oggi esistono oli essenziali e bagnoschiuma naturali che promettono lo stesso effetto. E tra le nuove tendenze si sta affermando un nuovo ingrediente da mettere in vasca da bagno. Una cosa che quasi tutti in casa posseggono. E che può essere un’alternativa economica ad una giornata in SPA.

Ecco il bagno rilassante e rigenerante che sta spopolando velocemente

I bagni caldi sono un rimedio per la mente e il corpo che ha origini antiche. Un bel bagno caldo prima di andare a dormire aiuta a riposare meglio. Ma aggiungendo degli ingredienti può portare molti altri benefici. La moda del momento è sicuramente quella di fare un bel bagno nel tè.

Esistono vari tipi di tè che si prestano bene a questa pratica. Di base il tè non è altro che una miscela di foglie di erbe naturali. Quindi niente parabeni o prodotti chimici. Per questo motivo si può preparare un bagno caldo rilassante con tanti tipi di miscele. Sicuramente si può usare del tè verde. Siccome ne servirà un po’, meglio comprarlo in foglie. Basterà prendere una garza e inserire due cucchiai di foglie di tè verde. Poi aggiungere un po’ di sale marino e qualche goccia di olio di lavanda. E richiudere bene la garza, legandola in modo che non esca nulla a forma di sacchettino. E immergerlo nella vasca. Ridurrà il gonfiore alla gambe e stimolerà la circolazione.

Per un’azione lenitiva aggiungiamo anche la farina d’avena

In questo caso bisognerà preparare l’infuso a parte. Serviranno 20gr di farina d’avena, 15gr di tè alle erbe, un po’ di olio di cocco. E a piacimento si possono aggiungere anche foglie di calendula. Si prepara un infuso con il tè e le foglie di calendula. Si lascia macerare per 20 minuti. Dopodiché si aggiunge nella vasca, con la farina d’avena e l’olio di cocco. E ci si può immergere in questa acqua rigenerante.

Ed ecco il bagno rilassante e rigenerante che sta spopolando velocemente. Se si ha la fortuna di avere una vasca da bagno bisogna assolutamente provarlo. Se poi si ha solo la doccia, ci si può accontentare di un bel pediluvio al tè. Non sarà la stesa cosa, ma la sensazione di relax è assicurata.

