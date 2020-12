I cani sono i migliori amici dell’uomo, coloro che ci amano senza riserve e senza chiedere nulla in cambio. Oltre alla loro indispensabile compagnia i cani si dimostrano creature meravigliose in tantissimi ambiti della vita quotidiana.

Dai cani antidroga ai cani guida passando per i cani che si dilettano nel salvataggio in mare o in montagna, si dimostrano davvero delle creature incredibili.

Spesso ci chiediamo in quale modo funzioni la loro mente: pensano, ragionano, provano sentimenti, soffrono?

Ecco svelato cosa pensano i nostri cani

Tra i cinque sensi quello più sviluppato nei cani è l’olfatto, hanno infatti nasi molto sensibili a qualsiasi tipo di odore. Oltre a riconoscere gli odori hanno la capacità di associarli ai ricordi che verranno elaborati dal cervello per interpretare situazioni sconosciute. È per questo motivo che vengono utilizzati per scovare le sostanze stupefacenti o il materiale esplosivo.

Gli esperti hanno scoperto che è proprio vero che ai cani manca solo la parola. Infatti, sanno pensare e hanno una capacità di ragionamento paragonabile a quella di un bambino di cinque anni.

Riescono a capire a cosa ci si riferisce quando si indica un oggetto e sanno distinguere le voci delle persone. I cani, infatti, possono ricordare luoghi, persone, eventi e riescono a distinguere gli amici dai nemici.

Nonostante non siano in grado di capire il linguaggio umano, potranno riconoscere la fonetica dei suoni e il tono della voce utilizzato.

Sentimenti

Ma quali sentimenti provano i nostri amici a quattro zampe?

È provato che i cani hanno una capacità di elaborare le emozioni simile a quella umana, sono in grado di provare ottimismo, ansia, paura, tristezza e felicità.

Inoltre hanno la capacità di provare gelosia nei confronti di altre persone o di altri cani. E sapranno riconoscere le persone anche a distanza di tempo.

Per comunicare con le persone hanno dei modi tutti loro: muovendo le orecchie, torcendo il collo e abbaiando.

Ecco svelato, dunque, cosa pensano i nostri cani. Per approfondire il rapporto di gelosia tra cane e padrone si consiglia la lettura di questo articolo.