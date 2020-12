Come ogni anno la fine di dicembre e delle festività natalizie è periodo di buoni propositi per tutti. Dal momento che quest’anno, per via della pandemia di coronavirus, sarà difficile inserire tra i buoni propositi l’iscrizione in palestra bisognerà correre ai riparo diversamente.

In molti, infatti, da gennaio si cimenteranno in diete e allenamenti per cercare di eliminare o, perlomeno, ridurre il grasso addominale. Ma come si può raggiungere l’obiettivo senza soffrire eccessivamente? Ecco svelato come ridurre definitivamente il grasso addominale

La dieta

Per ridurre il grasso addominale sarà necessario, per prima cosa, modificare la propria dieta. Per fare questo sarebbe importante prediligere cibi ricchi di fibre, vitamine e proteine limitando, invece, gli alimenti eccessivamente zuccherati o salati.

Infatti, è fondamentale inserire nella propria dieta i legumi e le verdure eliminando i prodotti confezionati pieni di sale e zuccheri. I legumi, con il loro alto potere saziante, sono una grande fonte di elementi benefici per l’organismo.

Oltretutto andrebbero radicalmente eliminati gli snack fuori pasto, specialmente se preconfezionati. Meglio prediligere un frutto ma, anche in questo caso, con moderazione.

Per eliminare il grasso addominale e, in generale, per dimagrire è importante non dimenticarsi di mangiare. Ebbene sì, fare la fame o mangiare pochissimo inciderà negativamente sulla dieta e non aiuterà ad eliminare il grasso in eccesso.

Il deficit calorico dovrebbe essere costante ma bilanciato.

Il sonno

Non bisognerebbe, poi, sottovalutare una bella dormita. Per mantenere il fisico forte e sano è necessario dormire almeno sette o otto ore a notte.

Il sonno, inoltre, gioca anche un ruolo importante per raggiungere il proprio obiettivo in merito alla dieta.

Allenamento

Come sottolineato sopra, la chiusura forzata delle palestre e la pandemia che dilaga non sono fattori positivi per chi vuole rimettersi in forma.

In ogni caso è possibile allenarsi anche a casa o senza andare in palestra. Importante fare allenamenti di forza e intensità almeno due o tre volte alla settimana.

Ecco svelato, dunque, come ridurre definitivamente il grasso addominale. Per atri consigli dimagranti si consiglia di consultare questo articolo.

