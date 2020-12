È tornato, ed è ovunque. Colorato o bianco, in velluto o in cotone, moderno, dal sapore handmade o alla Peter Pan, il maxi colletto è il trend moda di questo inverno a cui non si può dire di no. Declinabile su camicie, felpe, cardigan, bluse e gilet il colletto maxi è veramente quello di cui ogni donna ha bisogno.

Erano gli anni ’20 quando è comparso per la prima volta e da lì in poi ogni tanto torna, proprio come ha fatto in questo inverno 2020-21. Le varie case di moda lo hanno interpretato a loro modo. C’è chi lo ha disegnato a punta, chi di pizzo, chi in stile Versailles e chi come lo indossava l’amatissima principessa Lady Diana.

Il trend moda di questo inverno a cui non si può dire di no

La sfilata con più colletti è stata sicuramente quella di Gucci. La collezione di Alessandro Michele è un’epifania di ricordi dell’infanzia. I vestiti diventano morbidi, le silhouette si addolciscono, i colori diventano pastello, i bottoni delle giacche diventano maxi, così come i colletti, che sono bianchi e di pizzo.

Anche Alberta Ferretti immagina un inverno un po’ retro, con i colletti a nastro con le ruches. Un’altra maison italiana che non ha saputo dire di no alle ruches alla fine dei colletti è stata Luisa Spagnoli. C’è invece chi ha deciso di impreziosirli e di trasformarli quasi in opere d’arte. Come ha fatto ad esempio Erdem, Moschino o Antonio Marras. Tory Burch invece decide di disegnarli appuntiti e lunghi, mentre quelli di Celine sembrano una soffice nuvola che accarezza il collo. Preziosi ed eleganti sono invece quelli di Valentino declinati anche su lunghissimi abiti da sera vedo non vedo.

Ovviamente questo trend non si trova solo sui capi prêt-à-porter, ma anche su marchi magari più accessibili come Zara, H&M o Mango.

Approfondimento

Il cappotto dell’inverno che tutte devono avere per essere trendy