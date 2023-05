Ecco svelato come si porta la borsa. Sicuramente fino a oggi hai sempre sbagliato anche tu!

Non c’è donna che esca di casa senza la borsa in spalla o a mano, tenuta per i manici. Ma qual è il lato giusto dove tenere la borsa? Te lo spieghiamo in questo articolo e ti daremo anche tanti altri utili consigli di bon ton su come si porta la borsa.

La borsa è un accessorio imprescindibile per ogni donna. Anche quelle che vestono sportivo e che sono meno avvezze alle mode, non possono farne a meno. D’altra parte, la borsa non è un vezzo ma un accessorio estremamente utile. Serve infatti per avere sempre con sé portafogli, documenti, chiavi e telefono. E poi ancora, fazzoletti, necessaire per ritoccare il trucco, lista della spesa… E tutto quel che può servire durante una normale giornata. Esistono tantissimi modelli di borsa: piccole tipo pochette, a secchiello, molto grandi… Morbide o rigide, con vari tipi di chiusura e in diversi tessuti. E poi, da portare a mano oppure a tracolla. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tuttavia, c’è un dettaglio che le accomuna tutte: il modo di portare la borsa.

Ecco svelato come si porta la borsa

La maggior parte delle donne, per non dire la totalità, indossa la borsa sulla spalla destra oppure, per i modelli con manico, afferrandola con la mano destra. Eppure, questo è sbagliatissimo!

La borsa si dovrebbe infatti indossare e portare sul lato sinistro. La mano destra andrebbe infatti lasciata libera per salutare o per presentarsi a qualcuno di nuovo, stringendogli la mano destra.

Il bon ton della borsa

Dunque, ecco svelato come si porta la borsa. Magari già lo sapevi… Ad ogni modo, vogliamo dare altri utili consigli su come ci si comporta quando si indossa la borsetta. Vediamo cosa dice il galateo a tal proposito. Al ristorante, al bar e, in generale, in quei luoghi dove ci si siede per consumare, la borsa non va assolutamente mai appoggiata sul tavolo e neppure a terra. I modelli piccoli vanno semplicemente sistemati tra la propria schiena e lo schienale della sedia. Tutti gli altri modelli vanno invece agganciati sulla spalliera della sedia.

Come già detto, le borse spaziano tantissimo per quanto riguarda le dimensioni, si va dalle mini alle maxi. La regola generale prevede che più si va verso sera, e più la borsa dovrebbe essere piccina. In pratica, quindi, secchielli, shopping bag e bauletti vanno bene fino al tardo pomeriggio. Mentre per la sera e la notte, la scelta deve ricader solo su clutch e pochette.

Il giusto abbinamento della borsa

La regola generale vuole che la borsa sia intonata con le scarpe. Ad ogni modo, la regola può essere infranta, soprattutto se si veste sportivo e, ad esempio, se ai piedi si indossano delle comode sneakers. Tra l’altro, molto spesso la borsa è un accessorio che si sceglie in modo da vivacizzare e personalizzare l’outfit, ad esempio con un tocco di colore.