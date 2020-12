Ecco svelato come guardare le storie di Instagram restando in incognito

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il social network più amato in assoluto da tutti si conferma Instagram. Negli ultimi anni ha superato anche Facebook in popolarità, questo è sicuramente dovuto all’immediatezza e alla semplicità del suo utilizzo. Su Instagram tutti, più o meno, pubblicano istanti di vita quotidiana sia come fotografie che come storie.

Cosa sono e come funzionano le storie di Instagram? Si tratta di contenuti, fotografie o video, che resteranno visibili per sole 24 ore dal momento della pubblicazione. Dopo un giorno, infatti, questi contenuti scompariranno e resteranno visibili soltanto ai legittimi proprietari.

Chi pubblica una di queste storie ha la possibilità di vedere quante persone le hanno visualizzate e i nominativi delle stesse. Solitamente, questo non dovrebbe creare particolari problemi. Ma cosa succede quando si vogliono visualizzare le storie di persone con cui non si è in confidenza?

In questo caso sarebbe necessario conoscere dei metodi per visionarie rimanendo nell’ombra. Ecco, di seguito, svelato come guardare le storie di Instagram restando in incognito.

Visualizzare le storie di Instagram senza dare nell’occhio

Esistono diversi modi per visualizzare le storie di Instagram senza dare nell’occhio. Alcuni sono legati ad applicazioni terze mentre altri modi sono raggiungibili da Google.

Per quanto riguarda le applicazioni terze si consiglia di prestare molta attenzione. Questo tipo di applicazioni ha il difetto di esporre il dispositivo a rischio hacker.

Si premette che tutte queste opzioni sono utilizzabili solamente se la persona da “spiare” ha il profilo in modalità pubblica, non in caso contrario.

Instastories

La prima applicazione che può essere utilizzata è “instastories”. Facilmente raggiungibile da Google basterà inserire l’username dell’utente di cui ci interessa la storia.

Nel caso in cui abbia pubblicato storie nelle ultime 24 ore sarà possibile guardarle restando in incognito. Oltre a vederle il sito dà anche la possibilità di scaricare e salvare questi contenuti.

Story Saver

Nel caso in cui, invece, il dispositivo utilizzato fosse Android bisognerà scaricare dal Play Store l’applicazione “Story Saver”. Ci si trova, in questo caso, però, nella fattispecie prima descritta delle applicazioni terze che potrebbero creare danni al dispositivo in balia degli hacker.

Story Reposter

Gli utenti che utilizzano i dispositivi di Cupertino, poi, potranno utilizzare l’app “Story Reposter”. Il funzionamento è simile a quelle precedenti.

Basterà digitare il nome dell’utente e il gioco sarà fatto.

Ecco svelato, dunque, come guardare le storie di Instagram restando in incognito. Però, se oltre a guardare le storie degli altri utenti, si volesse rendere più attraente il proprio profilo si consiglia di dare un’occhiata a questo articolo.