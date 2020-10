Instagram è sicuramente nell’Olimpo delle app più amate e più utilizzate. La sua struttura visuale ed il sistema hashtag si rivelano perfetti per diversi profili di utenza.

Chi vuole “solo” usarlo come social network, condividendo storie e momenti della sua vita. I curiosi che vogliono solo saperne di più di quella degli altri. I professionisti di svariati settori. Chi si occupa di marketing e cura l’immagine di un’azienda, pubblicitari, divulgatori, blogger, chiunque voglia promuovere la sua attività. Ed infine gli artisti e creativi tutti, che sono tra i target dell’app da quando fu lanciata dieci anni fa. Instagram è fonte di ispirazione grazie al suo seducente flusso di immagini.

Come rendere il profilo Instagram più attraente: creare l’aesthetic

Come ci insegnano i greci, l’estetica è prima di tutto sensazione, conoscenza attraverso i sensi.

Sui social l’idea di aesthetic è sempre più usata per tradurre l’obiettivo di trasmettere sensazioni ed emozioni attraverso un processo sinestetico. Ci spieghiamo meglio: a rendere efficace e d’impatto la comunicazione è l’unione vincente di immagini, suoni e parole. Tutto questo crea il mood che l’autore vuole indurre in chi guarda e con il quale vuole identificarsi.

Quando si incappa su un profilo Instagram la prima cosa che notiamo è la griglia di immagini o contenuti grafici pubblicata.

Per renderla armoniosa o d’impatto non basta che i singoli contenuti siano di qualità, devono essere studiati perché si abbinino per colori e dimensioni. Si può arrivare a creare una piccola opera d’arte composta da più post, come fossero tessere di un mosaico.

Come rendere il profilo Instagram più attraente, efficace e mai noioso grazie alle giuste app

Deve essere bello, sempre aggiornato, attivo negli orari giusti, immediato e fruibile anche quando si tratta di invitare il pubblico a seguire link esterni.

Sembra facile, ma non lo è, sono cose da studiare ad hoc.

Per fortuna ci vengono in aiuto alcune app. Ne proponiamo tre di sicuro successo: hanno versioni premium per le quali serve un abbonamento, ma anche una versione base niente male.

Later

Strumento completo di pianificazione dei social media, con un’ampia libreria multimediale.

Una volta pianificati i post puoi vedere come apparirebbero nella griglia di Instagram.

Non solo, Later consente il crossposting, ossia la distribuzione dei contenuti su più piattaforme o canali, in una sola volta. Basta collegare gli altri account, come Twitter, Facebook o Pinterest.

Planoly

Co un’interfaccia molto carina e facile da usare, è un’app adatta alla pianificazione professionale del proprio feed di Instagram. Include una funzione “calendario” per programmare i contenuti, segnare date importanti e lasciare appunti. Ti mostra anteprime di come apparirà la griglia, offrendo anche temi già pronti e immagini da poter riutilizzare. Nella funzione gratuita, c’è un limite di trenta post al mese.

Preview

È tra le app più semplici e intuitive. Se vuoi programmare i tuoi post su Instagram e migliorarli visivamente, ma non sei espertissimo e non vuoi perdere tempo, potrebbe essere quella giusta. Offre meno funzioni delle precedenti, ma non c’è limite al numero di post, nemmeno nella versione free.