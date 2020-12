Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Condividere la propria casa con un animale domestico presenta molti vantaggi. Il primo beneficio, ovviamente, è rappresentato dalla compagnia che i nostri amici a quattro zampe possono donarci.

Anche se viviamo da soli, nel momento in cui torneremo a casa dal lavoro o dall’Università, ci sarà sempre qualcuno ad aspettarci e a darci il bentornato. Oltre i lati positivi è, però, utile ricordare come ospitare un gatto o un cane richiede molta attenzione, e anche un senso di responsabilità.

Infatti, la loro vita dipende letteralmente da noi. Conoscere a fondo le abitudini e i bisogni dell’animale domestico è un dovere di ogni padrone.

Cinque volte superiore

È importante ricordare, dunque, se si è padroni di animali domestici, che i nostri amici a quattro zampe provengono da una specie diversa dalla nostra. Di conseguenza, le sensazioni e le abilità che possiedono sono molto diverse. I gatti, in particolare, si stima abbiano un udito molto sviluppato. Addirittura, sembra che la loro capacità uditiva sia di cinque volte superiore rispetto a quella di un uomo adulto.

Per quanto sia sicuramente un vantaggio e un beneficio, questo super udito può anche rivelarsi controproducente. Infatti, la sensibilità uditiva dei gatti è estremamente alta.

Rumori e suoni che a noi umani non infastidiscono, che nella maggior parte dei casi siamo noi stessi a produrre, a loro possono infastidire non poco. Dunque, ecco svelati i tre rumori che i gatti non riescono a sopportare.

Schioccare la lingua

Proprio per questa estrema sensibilità, rumori che per noi sono appena percepibili, per i gatti potrebbero essere insopportabili da sentire, soprattutto se ripetutamente.

Il primo rumore che non possono sentire è quello prodotto dall’azione di schioccare la lingua. È curioso come, alcuni padroni, attuano questo movimento con il palato proprio per richiamare l’attenzione del micio. Non ci potrebbe essere cosa più sbagliata. Per i gatti rappresenta, infatti, un rumore insopportabile.

Un altro suono che non riescono a tollerare è quello derivante dall’incontro del metallo con la porcellana. In poche parole, il cucchiaino che percuote la tazza è per il micio un rumore intollerabile.

Ultimo ma non per importanza, l’accartocciarsi della carta o della plastica. In generale, il rumore derivante dal piegare questi materiali infastidisce non poco il nostro amico a quattro zampe. Dunque, ecco svelati i tre rumori che i gatti non riescono a sopportare.