I cani sono animali del tutto straordinari. Chiunque abbia la fortuna di ospitarne uno nella propria casa, sa bene quali sono le caratteristiche che rendono questo animale speciale.

Dall’amore incondizionato che riesce a donare ai padroni all’incredibile capacità di abituarsi ad una vita di appartamento per lui molto complicata, la lista è veramente lunga. Per poter godere di questa gioia e prendere in custodia un amico a quattro zampe, i percorsi da seguire sono diversi.

Si può scegliere se acquistarlo in un allevamento specializzato o decidere di adottarlo in un canile. Entrambi i percorsi hanno ovviamente pro e contro. E richiedono, dunque, un’attenta riflessione. Etica e pratica.

Il tipo di intelligenza

La specie canina presenta delle caratteristiche molto particolari. Indipendentemente dall’esemplare, esistono comportamenti e bisogni che tutti i cani esprimono e necessitano. È altrettanto, vero, però che la razza gioca un ruolo fondamentale. La specie canina, infatti, è composta da moltissime razze differenti. Ognuna delle quali possiede delle peculiarità. Dalla razza maggiormente affettuosa a quella indipendente. Le differenze sono tante.

Nel momento in cui si decide di condividere la propria vita con un cane, è naturale che la prima decisione da prendere ricada proprio sulla scelta della razza.

In base allo spazio che si ha a disposizione in casa. Oppure al fatto di avere già altri animali o bambini piccoli. La decisione potrebbe cambiare.

In molti, inoltre, quando elencano le caratteristiche che vorrebbero nel cane, indicano l’intelligenza. Sebbene sia un concetto complicato, esistono effettivamente razze di cane più intelligenti di altre. Dunque, ecco svelata dalla scienza la razza di cane più intelligente.

Il “border collie”

Risulta, innanzitutto, importante chiarire cosa si intenda quando si parla di intelligenza canina. Concentrandosi sulla relazione con il padrone, si intende la capacità di comprendere velocemente gli insegnamenti. E, dunque, saper affrontare diverse situazioni.

Se si parla di intelligenza in questa accezione, di certo la razza perfetta è quella del “border collie”. Questo cane, proveniente in origine dai territori scozzesi, mostra un’incredibile capacità di adattamento. In diversi studi, che avevano come obiettivo quello di calcolare l’intelligenza canina, questa razza ha sempre ottenuto risultati strabilianti.

Tra il saper apprendere moltissimi ordini, e il saper riconoscere diverse parole della lingua in cui gli si parla, l’intelligenza del “border collie” è molto alta.

Non a caso, come si legge in questo articolo, il cane più intelligente mai esistito fa proprio parte di questa razza. Nel caso si sia, dunque, alla ricerca di un cane che non impieghi troppo tempo ad imparare gli ordini e che, quindi, faciliti il processo di educazione, questa è la razza giusta.

Detto questo, è doveroso sottolineare che ogni cane possiede delle caratteristiche uniche e speciali. Indipendentemente dalla famiglia genetica dalla quale proviene.

