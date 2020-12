Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando andiamo a fare la spesa siamo disattenti. Forse arriviamo da una lunga giornata di lavoro o forse solo siamo stanchi. Ci dirigiamo, quindi, verso quei prodotti che presentano dei cartelli con alti sconti.

Addirittura, capita spesso che prendiamo più unità di quei prodotti che ci sembrano così convenienti. Controllando però lo scontrino scopriamo la salata sorpresa: i prezzi non corrispondono a quello che avevamo visto nelle corsie. Com’è possibile? Possiamo farci qualcosa? Occhio ai cartelli dei supermercati per evitare spiacevoli sorprese alla cassa.

Tessera fedeltà

In moltissimi casi infatti, i supermercati propongono ai loro clienti abituali speciali sconti. In effetti, se prestiamo maggiore attenzione durante la nostra visita nelle corsie dei supermercati, noteremo che non tutte le offerte sono uguali. Spesso, infatti, e sempre più spesso, le catene dei supermercati più conosciuti in Italia offrono solo ai loro clienti più fedeli, cioè a quelli che hanno sottoscritto la tessera fedeltà, le loro incredibili offerte.

Quando ci arriva a casa il fascicolo con tutte le offerte dobbiamo, quindi, prestare attenzione a ciò che leggiamo. E specie, in particolare, se si tratta di un supermercato che non conosciamo.

Soluzioni

Noi consumatori abbiamo tuttavia due soluzioni che ci permettono di fare attenzione. La prima è, naturalmente, quella di guardare con estrema attenzione al contenuto dei cartelli che indicano gli sconti. Scegliere quindi solo i prodotti di cui siamo sicuri del prezzo.

Attenzione agli scontrini e alle scelte quotidiane

In secondo luogo, possiamo optare per scegliere costantemente un supermercato e iscriverci ai vari programmi di fedeltà. Di solito infatti, queste sottoscrizioni comportano il possesso di una tessera che può essere molto utile.

Quando si fa la spesa non si scherza, attenzione quindi agli scontrini e alle scelte quotidiane.

Ecco spiegato, dunque, perchè occhio ai cartelli dei supermercati per evitare spiacevoli sorprese alla cassa.