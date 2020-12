Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo finalmente arrivati al ponte dell’Immacolata Concezione, quando tradizionalmente si addobba l’albero di Natale. Gli addobbi in casa sono soggettivi e dipendono dal gusto personale. Però ci sono anche alcune regole generali valide per tutti.

Per esempio è proprio il caso di dire che il troppo stroppia. Albero e presepe sono la tradizione. Si possono aggiungere lucine, sempre festose e classiche. Ma aggiungere anche festoni e numerose statuette di legno nordiche forse è troppo. Inoltre la casa dovrà rimanere anche libera e fruibile. Anche per questo non si potrà esagerare con le aggiunte.

In secondo luogo è importante la scelta dei colori. Anche i troppi colori generano caos. Si consiglia di scegliere due o tre tinte ben accordate che insieme regalino un effetto armonioso. Si può andare sul classico, sfruttando il rosso, l’oro o l’argento. Oppure oggi esistono numerosi addobbi nei colori oro satinato o ruggine, che accostati danno un effetto di calore ed intimità.

Gli errori da non commettere quando si addobba l’albero di Natale

Qualcuno preferirà addobbi tirolesi in stoffa. Vanno benissimo anche quelli, soprattutto se abbinati con le classiche lanterne con dentro candele di grossa dimensione. L’importante è verificare che alla fine l’effetto sia armonioso e non chiassoso.

Tra gli errori da non commettere quando si addobba l’albero di Natale c’è quello di non scegliere un tema. Anche l’addobbo dell’albero non può essere lasciato al caso. Serve un tema conduttore. Il tema conduttore può essere il colore scelto. In questo caso palline ed altri addobbi tutti bianchi, oppure solo oro o argento. Se invece si preferisce il multicolor il tema conduttore potrà essere costituito dai pupazzi da bambino. Oppure palline od aggetti acquistati in diversi viaggi. In questo modo addobbare l’albero sarà anche un modo per ripercorrere tutti le vacanze trascorse.

Le luci regalano gioia e calore. Anche con le luci però non bisogna esagerare. La casa non deve sembrare un cartellone pubblicitario al neon in una capitale. E soprattutto si consiglia di scegliere luci dello stesso colore, anche se bianche. O luce calda o luce fredda. Mescolare le lucine iper bianche con quelle calde e perciò giallognole non regala un bello effetto.

E buone feste!