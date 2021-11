I capelli, sia per un uomo che per una donna, sono un elemento essenziale per incorniciare il viso e per dare un tocco finale al look.

Lo stile che traspare da come si portano i propri capelli, che trascende dal taglio e dal colore, appartiene assolutamente alla donna.

Nel tempo, per i capelli femminili, si sono avvicendati tagli e sfumature, acconciature e variazioni di colore.

Comunque, ciclicamente, questi look sono andati e tornati, ma c’è un particolare che è rimasto costante nel taglio femminile: la frangia.

Scegliere se portare i propri capelli con o senza frangia è da sempre un dilemma.

La soluzione a questo quesito è questa: la frangia è un taglio molto versatile ed in definitiva si può adattare ad ogni tipo di viso.

La frangia il particolare che esalta ogni viso femminile

Quindi rimandiamo all’articolo collegato per verificare l’abbinamento giusto fra frangia e viso.

Possiamo, perciò, dedicarci a scoprire quale scegliere per l’autunno inverno 2021/2022.

La cosiddetta frangia a tendina è un must have, facile da gestire, si adatta a diverse tipologie di capelli.

L’altro effetto irrinunciabile, per questo autunno inverno, è quello della frangia a tendina sfilacciata o curtain bang.

Questa frangetta valorizza molto gli occhi ed è perfetta per chi è la prima volta che usa questo look.

Per le donne più esperte dell’argomento, la frangia che adesso fa tendenza è quella lunga e bombata. Mentre per chi porta i capelli corti la frangetta da abbinare è anch’essa corta, lunga fino a metà fronte; ideale per tutte coloro che non hanno paura di provare tagli molto nuovi ed all’ultimissima moda.

Ecco svelati i modi più attuali e trendy dell’autunno inverno 2021 per questo look femminile

Abbiamo evidenziato i modi lanciati dalle sfilate di moda per l’autunno inverno 2021/2022 per quanto riguarda l’uso della frangia.

Abbiamo anche inquadrato l’argomento in funzione delle caratteristiche specifiche di chi la vuole portare sul proprio viso.

C’è un ultimo suggerimento che ci sentiamo di dare.

Se siamo indecise osserviamo le immagini delle dive, che per quanto riguarda il look fanno sempre tendenza, e ricalchiamo la loro frangia se troviamo un viso che ci somiglia; così facendo andremo sul sicuro.

Ecco, quindi, svelati i modi più attuali e trendy dell’autunno inverno 2021 per questo look femminile riguardante i capelli.

La frangia, in sostanza, risulta essere un elemento sempre verde che, per uno o l’altro look, sarà sempre presente e detterà comunque le sue linee di taglio.