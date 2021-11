Le azioni Pietro Radici Industries sono ancora bloccate in una fase laterale, i livelli da monitorare con attenzione

Questo titolo è un altro di quelli che non riescono a trovare una sua direzione che permetta agli investitori di respirare e di godersi il movimento direzionale. Infatti, le azioni Pietro Radici Industries sono ancora bloccate in una fase laterale seguita a un’altra di cui avevamo parlato nel report precedente dal titolo Come capiremo che la lunga fase laterale su Radici Pietro Industries è finita? In questo caso facevamo notare come erano ormai nove settimane che le quotazioni si stavano muovendo in uno strettissimo trading range individuato dai livelli 1,63 euro e 1,715 euro.

La rottura della base di questo strettissimo trading range, però, non ha avuto un forte impatto sulla direzionalità del titolo. Anzi, non ha fatto altro che spostare più in basso il range di oscillazione. Al momento, quindi, le quotazioni si stanno muovendo in uno strettissimo trading range individuato dai livelli 1,58 euro e 1,715 euro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Il focus degli investitori deve perciò spostarsi su questi due livelli per capire da che parte si potrebbero muovere le azioni Radici Pietro Industries.

Al rialzo un movimento direzionale potrebbe portare le quotazioni verso la massima estensione del rialzo in corso in area 2,25 euro (III obiettivo di prezzo). Viceversa, una chiusura inferiore a 1,58 euro porterebbe il titolo a raggiungere gli obiettivi ribassisti indicati in figura. In particolare, la massima estensione ribassista passa per area 1,275 euro.

Tutti gli indicatori basati sui multipli di mercato e i fondamentali della società indicano prevalentemente sottovalutazione. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre il 30% confermata dal rapporto Price to Book ratio. Inoltre il titolo è valutato a 0.71 volte il suo fatturato del 2021 mostrando livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Le azioni Pietro Radici Industries sono ancora bloccate in una fase laterale:i livelli da monitorare con attenzione secondo le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Radici Pietro Industries (MIL:RAD) ha chiuso la seduta del 1 novembre a quota 1,61 euro in ribasso dell’1,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale